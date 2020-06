Hay 17 nuevos muertos por Covid en estado; 16 son de Juárez

Chihuahua, Chih.- Registró la entidad 17 nuevas defunciones por COVID-19 para totalizar 348, de las cuales 16 corresponden al municipio de Juárez.

La Secretaría de Salud informó que aumentó en 51 los casos confirmados de COVID-19 y 17 nuevas defunciones por que sumaron en total 2 mil 084 contagios y 348 fallecimientos en la entidad.

De acuerdo al informe correspondiente a las 19:00 horas del primero de junio, aumentó en 32 el número de recuperados (total 542); se descartaron 14 (2,235 en total) y los casos sospechosos subieron 144 para un total de 1,355 posibles portadores de la enfermedad.

En cuanto a las nuevas confirmaciones, 18 son de Juárez, 23 de Chihuahua y el resto de otros municipios y suman 882 casos activos confirmados de los últimos 14 días.

En el Reporte COVID-19 Conferencia Informativa #110 – Virtual #67, se dio a conocer que del total de confirmados, 1,281 pertenecen a Juárez, 555 a Chihuahua, 6 a Bachíniva, 22 a Cuauhtémoc, 10 a Ojinaga, 3 a Namiquipa, 29 a Meoqui, 1 a Julimes, 4 a Camargo, 2 a Saucillo, 4 de Ahumada, 2 a Guadalupe D.B., 12 a Guachochi, 33 a Delicias, 4 de Ascensión, 1 a Guerrero, 3 a Bocoyna, 3 a Madera, 68 a Parral, 2 a Buenaventura, 1 a Temósachi, 1 a Galeana, 3 a Guadalupe y Calvo, 12 a Nuevo Casas Grandes, 2 a Rosales, 4 a Jiménez, 2 de Aldama, 1 a Santa Bárbara, 2 a Ignacio Zaragoza, 1 a López, 4 a Urique, 2 a Janos, 1 a San Francisco del Oro, 1 a Guazapares, 1 de Allende y 1 a Coronado.

De éstos, 2 casos son menores a 1 año; 5 de 1 a 4; 10 de 5 a 9; 10 de 10 a 14; 23 de 15 a 19; 76 de 20 a 24; 881 de 25 a 44; 796 de 45 a 64; 86 de 65 a 69; 72 de 70 a 74; 60 de 75 a 79; 39 de 80 a 84; 13 mayores de 85 y 11 mayores de 90. El 57% son del sexo masculino y 43 % del femenino.

En total son 171 casos hospitalizados, con una disminución con respecto al reporte anterior; 137 relacionadas al IMSS, 13 de la Sedena, 9 del Issste y 2 de la Secretaría de Salud 2. Intubados son 28 en el IMSS y 2 de la Secretaría de Salud.

Afortunadamente se cuenta con 542 casos recuperados: 297 en Juárez, 182 en Chihuahua, 4 en Bachíniva, 2 en Namiquipa, 1 en Julimes, 1 en Ojinaga, 3 en Meoqui, 4 en Guachochi, 10 en Cuauhtémoc, 14 en Parral, 1 en Guerrero, 12 en Delicias, 1 en Temósachi, 2 en Ahumada, 2 en Jiménez, 1 en Saucillo, 1 en Aldama, 2 en Nuevo Casas Grandes, 1 en Madera y 1 en Santa Bárbara.

Residencia de las personas fallecidas: 282 de Juárez, 45 de Chihuahua, 2 de Cuauhtémoc, 2 de Guadalupe D.B., 1 de Ascensión, 2 de Camargo, 1 de Rosales, 1 de Bachíniva, 4 de Meoqui, 1 de Buenaventura, 1 de Delicias, 1 de Ignacio Zaragoza, 1 de San Francisco del Oro, 2 de Parral, 1 de Madera y 1 de Coronado.

Edades de los pacientes fallecidos: 1 de 5 a 9 años; 55 de 25-44; 167 de 45-64; 37 de 65-69; 34 de 70-74; 22 de 75-79; 19 de 80-84, 6 de 85-89 años y 7 mayores de 90 años. 36% mujeres y 64% hombres.

Porcentajes de comorbilidad: 25% diabetes, 32% hipertensión, 18% obesidad, 2% asma, 4% enfermedad cardiaca, 4% insuficiencia renal, 5% tabaquismo, 2% inmunosupresión. 0.3% VIH/SIDA, 1.7% EPOC y 5% otra.

Defunciones por municipio e institución médica: Juárez, 144 IMSS, 106 Sector Salud, 24 Issste, 6 particular, 2 PCE; Chihuahua, 25 IMSS, 11 Sector Salud, 4 Issste, 5 particular; Cuauhtémoc, 2 IMSS; Guadalupe, 1 IMSS, 1 Sector Salud; Ascensión, 1 IMSS; Camargo, 2 IMSS; Rosales, 1 IMSS; Bachiniva, 1 Sector Salud; Meoqui, 1 IMSS, 1 Sector Salud, 2 particular; Buenaventura, 1 Sector Salud; Delicias, 1 Sector Salud; Ignacio Zaragoza, 1 IMSS; San Francisco del Oro, 1 Sector Salud; Parral, 1 IMSS, 1 IMSS Bienestar; Madera, 1 Sector Salud; Coronado:, 1 IMSS Bienestar.

Nuevo México: 7,800 confirmados, 2,888 recuperados y 362 decesos; Texas, 64,880 confirmados, 1,678 decesos y 43,338 recuperados; El Paso, 2,794 casos positivos, 80 fallecimientos y 1,618 pacientes recuperados.

En el país: 93,435 acumulados, 16,303 activos, 10,167 defunciones, 38,497 sospechosos acumulados, 150,157 negativos y 282,089 personas estudiadas.

En el mundo: 6,057,853 confirmados, 1,436,863 (24%) de los últimos 14 días, 367,166 defunciones, y 6.1% la tasa de letalidad global.