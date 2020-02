INE, en riesgo por ‘lambiscones’; Muñoz Ledo dice que quieren entregarlo

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a no caer en la tentación de algunos “lambiscones” que pueden querer entregarle al gobierno como un trofeo la sujeción del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con Notimex, el legislador morenista se pronunció a favor de que las cuatro vacantes del INE sean mujeres y sean electas como se hizo en el origen del IFE, la famosa negociación de 1994, donde se logró el mejor consejo por consenso de los partidos, no por votación.

Un órgano electoral debe ser nombrado por consenso, porque por votación gana el partido mayoritario y pierde legitimidad el órgano”, puntualizó el diputado.

Advirtió que por esa vía en el fondo sería un mal negocio para el partido gobernante.

Yo veo en algunos sectores de Morena alguna tendencia un poco obsesiva de nombrar a los consejeros; lo oí en varios compañeros, esto es un error histórico y una tontería política porque nada conviene a la Cuarta Transformación”, expresó.

Muñoz Ledo consideró que es obligatoria la paridad en la elección de las cuatro vacantes en el INE, porque ya es una ley en el país.

Ahora lo que se necesita es que la Cámara de Diputados envíe prospectos de mujeres. Si son tres mujeres hay paridad, pero si son cuatro es mejor, porque rompen el empate y podría ser que una mujer sea la presidenta”, dijo.

—¿Podría Lorenzo Córdova adelantar su salida?

—No, no, hombre, no. Él no está en ese plan.

Dijo que se espera, por un lado, la imparcialidad del INE “y no caer en la tentación de algunos lambiscones que pueden quererlo entregarle al gobierno como un trofeo la sujeción del INE”.

Sin embargo, consideró que para la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador es altamente conveniente que el INE siga siendo independiente.

—Pero hay un sector de Morena y del gobierno que desconfía del INE.

A un gobierno de mayoría le conviene que los órganos electorales, aun por razones pragmáticas, sea independiente, porque legítima la victoria. El INE en eso no ha fallado, entonces están actuando dirigentes de Morena como lambiscones innecesariamente”, sentenció el legislador.

PIDE CORTÉS IMPARCIALIDAD

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH), al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que sus candidatos a integrar el Comité Organizador que propondrá los mejores perfiles para convertirse en consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean personas “incuestionables por su conocimiento, honorabilidad, trayectoria e imparcialidad”.

Mediante un comunicado, Cortés recordó que la selección de los cuatro nuevos consejeros debe ser transparente y bajo ninguna circunstancia un simple mayoriteo de Morena en la Cámara de Diputados.

Recordó que el Comité Organizador tiene una gran relevancia, porque es quien tendrá la responsabilidad de todo el proceso, desde la revisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, del perfil académico, de la experiencia en la materia electoral, de las evaluaciones a los aspirantes y será quien propondrá las cuatro quinielas que pasarán a votación del pleno.

