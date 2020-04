Informe de AMLO es decepcionante, más de lo mismo: empresarios

La iniciativa privada calificó como decepcionante, incompleto y más de los mismo el informe y plan económico que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador; coincidieron en la falta de acciones del gobierno para apoyar a la planta productiva, por lo que se corre el riesgo de tener un sexenio perdido.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que dirige Carlos Salazar Lomelín, consideró que el mensaje del Jefe de Estado fue una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que se enfrenta.

En un comunicado, el organismo alertó que en este momento de crisis posponer decisiones es en sí una mala decisión. “Cada día perdido se traduce en un mayor daño para las familias mexicanas”, dijo el CCE.

Informó que han sido varias las ocasiones en que se le han presentado a la administración federal propuestas para preservar el empleo formal e informal de 36 millones de mexicanos, lo cual es clave frente a una crisis como lo es esta pandemia.

“Nuestro objetivo es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; sentar las bases para una recuperación inmediata; evitar que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia, y contar con recursos para continuar con los programas sociales”, destacó.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, afirmó que la crisis de salud pública por el Covid-19 será lo único pasajero para México, porque el proyecto de rescate que anunció López Obrador llevará al país a un sexenio perdido.

El plan de reactivación “no tiene absolutamente nada”, lo único rescatable es que hay el compromiso de devolver de manera oportuna el IVA a las empresas, pero hay que ver si cumple. Añadió que quedó fuera el acuerdo que tuvieron empresarios y López Obrador de dar una línea de crédito a los negocios a través de Nacional Financiera; “ni lo mencionó”.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, comentó que la economía mexicana se dirige a un “derrotero tétrico”, porque el plan de reactivación que se presentó no trae nada.

“Creo que es decepcionante, básicamente no dijo nada, es una reiteración del mal llamado plan de reactivación económica. Son números alegres, no sustentados en la realidad”. Además, adujo, López Obrador dijo que creará 2 millones de empleos, cuando en realidad no tendrán ni Seguro Social ni Infonavit. “Ahí está la debilidad y fracaso, pues si no hay empresas que paguen impuestos, no va a haber dinero para apoyos sociales”, agregó.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, aseveró a EL UNIVERSAL que el proyecto no aliviará la situación.

Esperábamos un plan de activación económica, apoyos y medidas que se tomarían para apoyar a los sectores productivos, a las Mipymes, pero sin apoyos a las empresas disminuirá la recaudación, habrá despidos y el crecimiento se verá mermado en el futuro”.

También lee: Pestes, créditos y abrazos. Informe trimestral de AMLO en 23 frases clave

Objetó lo dicho por López Obrador acerca de que estamos ante una “crisis temporal, pero puede volverse definitiva para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, y la manera de salir es con apoyos gubernamentales al sector productivo”.

El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, lamentó el mensaje presidencial, pues consideró que no reconoce la gravedad de la crisis.

“Increíble que nos quiera plantear como programa emergente la reafirmación de su propuesta de política pública sustentada en repartición de dinero público” en momentos en que es indispensable conservar la planta productiva y el empleo, dijo.

No convence a mercados

Tras el mensaje del presidente López Obrador, el dólar se fortaleció todavía más frente al peso.

Antes del mensaje, la divisa estadounidense venía subiendo 0.3% o siete centavos con respecto al viernes, pero después se elevó otros 22 centavos a 25.31 unidades.

A las 21:45 horas, el dólar se ubicó en 25.66 pesos en operaciones reportadas por la agencia Bloomberg, 20 centavos por arriba del máximo histórico del 24 de marzo.

“Pésimo anuncio. Qué lástima”, publicó en su cuenta de Twitter Marco Oviedo, economista en jefe para Barclays México, luego de los anuncios del Jefe de Estado.

Para Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, no toda la subida del dólar durante el anuncio del Presidente se puede atribuir a una mayor percepción de riesgo sobre México, pero se incrementa la probabilidad de nuevos máximos históricos en el tipo de cambio.

El Universal