Insisten maquilas en re abrir pese a brotes de Covid-19

La industria manufacturera en México ha insistido en que algunas de sus actividades deben considerarse esenciales para cumplir con los requerimientos de sus clientes en Estados Unidos, donde algunos rubros sí están considerados así, y otros comenzarán a reanudar operaciones antes que en México.

En ciudades con claros brotes de covid-19 hay plantas que han seguido operando en la clandestinidad, pues el gobierno federal no ha actualizado los lineamientos para que estas industrias abran. Como ocurre en Ciudad Juárez, Chihuahua, un foco rojo de contagios.

Juárez tiene 204 casos de los 314 de covid-19 que hay en Chihuahua y 58 de las 67 muertes en la entidad.

La mayoría de los casos que se han dado en esa ciudad fronteriza, han sido graves, pues el 78.9 por ciento de los contagiados ha tenido que ser hospitalizado.

La tasa de letalidad en Ciudad Juárez es también alarmante: del 28 por ciento. Dato contrastante incluso con los municipios con más casos en el país, como Iztapalapa, en la Ciudad de México, con una tasa de letalidad del 5.7 por ciento, o Nezahualcóyotl, en el Estado de México, del 5.6 por ciento.

Activistas y trabajadores de Ciudad Juárez han protestado acusando que los obligan a ir. Aseguran que la cantidad de casos de covid-19 en la ciudad se deben a que estos negocios han seguido abiertos y alertan que por lo mismo los hospitales ya se ven rebasados.

En una de las empresas que no ha cerrado, la maquiladora Honeywell, la semana pasada protestaron porque sus empleadores no les daban aislamiento total y no les permitían faltar al trabajo con goce de sueldo.

MILENIO captó en video que los empleados de esta maquiladora siguen yendo a trabajar. Se apreciaban camiones esperando la salida de los trabajadores, y los que salen a pie llevan cubrebocas, pero algunos se tocan la cara y no guardan la sana distancia.

Otra de las empresas cuyos empleados reclaman seguir laborando es Electrocomponentes, donde al menos 500 empleados exigieron sus derechos laborales y denunciaron que obligaron a ir a trabajar a una mujer con 7 meses de embarazo.

Medios locales documentaron que hay 28 empresas abiertas en Juárez. Además de Honeywell y Electrocomponentes, algunas como Amphenol CTI Genasco, Critikon, Regal, Thermodisc Emerson, Termocontroles y Electrolux.

¿Por qué no cierran?

Muchas de ellas son estadunidenses y en ese país algunos rubros no cerraron, por lo que tienen compromisos de entrega que cumplir.

Otra hipótesis es que están por considerarlas entre las industrias esenciales. Para ello se prevé una modificación al acuerdo de la Secretaría de Salud sobre el cierre de industrias no esenciales.

El 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo por el que se aplicaban medidas extraordinarias para enfrentar la pandemia del covid-19. Uno de los puntos era la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril, de actividades no esenciales, para mitigar la transmisión y dispersión del virus. Antes del 30 de abril ese acuerdo debe ser actualizado, para prorrogar su vigencia al 30 de mayo. Se espera que se agreguen como actividades esenciales industrias como la automotriz, la aeroespacial y la manufacturera.

El cambio se daría tras las peticiones de industrias que desean reabrir para reactivar la economía, como la semana pasada hizo la Asociación Nacional de la Industria Manufacturera de Estados Unidos, que en una carta pidió a México reabrir ese sector para mantener las cadenas productivas y evitar que el sector se venga abajo.

El gobierno de Estados Unidos ha permitido la reapertura de empresas de esos rubros bajo medidas sanitarias y ante la desesperación de Donald Trump por reactivar la vida económica y social de su país.

Sin embargo, mientras no se cambie el acuerdo de la Secretaría de Salud de México, y esas industrias no sean consideradas como esenciales, deben permanecer cerradas de este lado de la frontera.

Hasta con amparos promueven cierres

En un amparo promovido por un ciudadano de Ciudad Juárez, Chihuahua, se otorgó una suspensión para que las autoridades verificaran que no hubiera actividades en industrias no esenciales.

Y que en las que hubiera, no estén trabajando personas mayores de 65 años y de otros grupos vulnerables, como mujeres embarazadas. Tampoco debe haber concentración de personas. Y se deben cumplir las medidas sanitarias y de distanciamiento social ya conocidas.

La historia se repite en otras ciudades fronterizas

En Tijuana y Mexicali, Baja California, hay empresas que se han negado a cerrar. En ambas ciudades se tienen altos números de contagios y muertes por covid-19.

En Tijuana hay 782 casos confirmados y en Mexicali hay 506, con una tasa de letalidad alta, en ambas, de 17 por ciento en Tijuana y 7.7 por ciento en Mexicali.

Las empresas que en esos municipios siguen abiertas también realizan productos de manufactura y maquila de exportación principalmente a Estados Unidos.

Verificación de la STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó a MILENIO que en las tres ciudades fronterizas inspeccionó 103 empresas. De éstas, 46 en Ciudad Juárez, 20 en Mexicali y 37 en Tijuana.

En Juárez exhortó a 23 a que cerraran y lo hicieron; en Mexicali a 8, pero solo 4 cerró; y en Tijuana a 12, de las cuales 8 no cerraron (Milenio).