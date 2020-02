Intentan asesinar a Julián LeBarón; sale del país

Julián LeBarón habría sido víctima de un intento de asesinato, de acuerdo con lo asegurado por su hermano Adrián en entrevista con la periodista Azucena Uresti, por lo que tuvo que ser rescatado por el FBI de Estados Unidos, donde permanece actualmente.

Según informa Adrián, la situación actual de su hermano frustra a Julián al verse imposibilitado de participar en distintas actividades con que las familias LeBarón y Langford insisten en la impartición de justicia respecto a los hechos del pasado 4 de noviembre, en la que 3 mujeres y seis niños fueron asesinados en Bavispe, Sonora.

Desde entonces, Adrián y Julián LeBarón han tenido una activa participación en protestas contra la inseguridad y violencia que aquejan a México, como “La Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz” -organizada junto al poeta Javier Sicilia- que partió de Morelos el pasado 23 de enero y arribó al Zócalo capitalino el domingo 26 de ese mes.

“Nos hemos reunido con el FBI, de hecho lo hicimos el día de ayer y no nos dicen nada… saben mucho pero no comparten nada (…) el FBI nos ha pedido que nos cuidemos… ellos escuchan lo que nosotros no”, aseguró Adrián LeBarón este miércoles.

Pese a que su hermano está en territorio estadounidense, Adrián aseguró que él seguirá con su participación en medios de comunicación.

“Las mujeres tienen el poder de exigir un cambio que no hemos podido hacer hasta ahora…si me invitan me encantaría ir con ellas”, expuso en referencia a la marcha programada para este 8 de marzo y el paro Nacional de Mujeres convocado para un día después.