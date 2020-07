La gente extraña la manera de gobernar del PRI: Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que los mexicanos extrañan la manera de gobernar de su partido, donde hubo bueno resultados sociales, defensa y creación de organismos autónomos de democráticos.

En entrevista con MILENIO, aseguró que la gente ya se dio cuenta que con el gobierno de Morena perdieron, toda vez de que gobiernan con ocurrencias e improvisando sobre la marcha, prueba de ello, dijo, es la emergencia sanitaria provocada por el covid-19, que ha costado la vida de más de 31 mil mexicanos.

Moreno indicó que su partido está abierto a la ciudadanía para que representen al tricolor por los puestos de elección popular, al tiempo que advirtió a los viejos priistas que si no van a trabajar por el partido y solo buscarán su beneficio personal “mejor no estorben”.

¿Cómo ve a Morena y su gobierno de cara a las elecciones del año próximo?

“Nos preocupa que la falta de visión tenga como consecuencia un mayor impacto para las familias mexicanas, todas las instituciones serias del mundo ven a México con claridad de un profundo desplome económico, según el FMI, México va a decrecer en 2020 de manera dramática, es el país que más lo va a hacer”.

Por ello nosotros convocamos al gobierno federal a que convoque a un gran acuerdo nacional entre los tres poderes de gobierno, empresarios, sociedad civil, partidos políticos para que anteponiendo los intereses del país trabajemos todos para que haya una mejor calidad de vida, preocupa también que a pesar de la crisis económica sanitaria y de seguridad que vivimos el gobierno federal de Morena insista en obras de largo plazo que no van a resolver esta crisis que enfrentamos

-¿Cómo capitalizará eso el PRI para el próximo año?

-Mira hay algo muy claro, hoy la sociedad es una sociedad proactiva, participativa y lo que demandan son resultados, pocas veces le interesa a los ciudadanos que dicen los políticos o los partidos, al final lo que les interesa es que haya buena salud, economía, educación, empleo, la gente está harta de la corrupción, de la impunidad pero de lo que está más harta es de los políticos que prometen y no cumplen, por ello, tenemos que estar cerca de las necesidades de la gente.

Estamos trabajando sí en la fortaleza de los programas, plataformas políticas que hemos de presentar en la elección, pero hoy el tema es cómo trabajamos todos juntos sin distinción de colores de partidos para llevar el alimento a las familias mexicanas a la mesa, que haya la certeza de que tengan los mismos recursos para poder adquirir un medicamento, que haya para los que tienen que pagar renta, que tengan para que las empresas y microempresarios puedan salir adelante.

¿Echarán a andar toda la maquinaria tricolor?

Nosotros tenemos estructura, somos un partido nacional, tenemos representación en todas las entidades federativas, nuestros 32 comités directivos estatales, presencia en los más de 2 mil 400 municipios con nuestros comités municipales, tenemos representación en prácticamente las 90 mil secciones electorales en el país, entonces el PRI es un partido de carne y hueso donde tenemos actores, organizaciones, estamos trabajando con campesinos, sindicatos, con maestras, maestros, doctores, profesionistas, jóvenes, mujeres, y que tenemos una base muy sólida.

Nosotros vamos a regresar el partido a la militancia a los mujeres y hombres que con orgullo defienden a nuestro partido, promueven a nuestro partido y han militado en nuestro partido o simpatizan con nuestro partido, porque esa es la esencia del PRI nuestro orgullo de que hemos construido este país, pero sin lugar a dudas de que estamos trabajando, de que vamos a regresar y vamos a volver a ganar.

¿Echará mano de viejos priístas para las campañas?

Todos tienen un espacio, una participación política siempre y cuando vengan ayudar, quien no venga ayudar que mejor no estorbe, que mejor trabajemos juntos, que hablen bien del partido, la crítica al interior del PRI es buena, la crítica que construye, la crítica propositiva, la crítica que nos hace ser mejores; la unidad no es unanimidad, tenemos que trabajar en la diversidad de ideas, de posiciones para construir un mismo objetivo común que tenemos en el PRI que es ganar elecciones como partido político, ganar el poder y servirle a los ciudadanos con las mejores mujeres y con los mejores hombres. Eso sí, se acabaron las presiones, se acabaron los nombres, los apellidos rimbombantes, aquí lo que necesitamos es resultados electorales, compromiso, prestigio, trabajo, cercanía con la gente, y aquí las puertas del PRI están abiertas.

¿La gente ya extraña al PRI?

-Sí, extrañan los buenos resultados. La polarización del país nadie la quiere. Están unos cargados al extremo a la izquierda con cero resultados, con cero crecimiento económico; otros a la derecha, criticando las ocurrencias, pero salen y proponen otra peor; entonces, nosotros estamos en el centro, comprometidos, con visión progresista con una visión social demócrata con una visión de apertura, una visión que acerque posiciones para que eso, lo hemos garantizado los priístas durante muchísimos años. Ya quisieran los de Morena algunos priístas de candidatos o en el gobierno para un fin de semana, no tengas ni la menor duda. Los mejores cuadros están en el PRI y por eso somos una nueva generación política comprometida, somos la generación que trabaja, somos la generación más capacitada para ejercer el poder y por ello lo que sí hay que decir es que en el PRI no hay improvisados y en los gobiernos priistas jamás improvisamos, sino damos resultados (Milenio).