Las mamás trabajan mucho y reciben poco

En un país como México, que cerró 2019 con un decrecimiento económico de 0.1% y una inflación de 2.8%, la idea de no trabajar si eres mamá es casi un sueño, de ahí que 73.7% de las mujeres ocupadas en alguna actividad económica tengan al menos un hijo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Estas mujeres además de enfrentar una doble jornada, por el trabajo que realizan en el hogar, también obtienen bajos ingresos.

La más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indica que 74.2% de las mamás que trabajan, cantidad que representa a 12 millones 57 mil, obtienen compensaciones de hasta tres salarios mínimos.

Paulina Flores es una de ellas, pues pese a contar con estudios universitarios y laborar en una empresa formal recibe un minisalario y carece de prestaciones básicas como acceso a servicios de salud.

La necesidad de solventar los gastos de mis niños me ha orillado a emplearme en lugares en los que me pagan poco, pero me quedan cerca de casa; no me dan prestaciones pero tampoco me despiden si llego tarde o tengo que ausentarme”, relata.

Las estadísticas indican que 4 millones 734 mil mamás trabajadoras tienen ingresos de hasta un salario mínimo, 5 millones 243 mil de más de uno y hasta dos salarios mínimos, en tanto que 2 millones 80 mil obtienen más de dos y hasta tres salarios mínimos por su participar en alguna actividad productiva.

Pero el nivel adquisitivo de las mamás con empleo empeora si se considera que un millón 67 mil no recibe ingresos por sus actividades económicas. “Esto significa que sus labores son de supervivencia. Siembran y cosechan lo que comen ellas y sus hijos; atienden un negocio, lavan ropa ajena o desempeñan actividades de limpieza para recibir a cambio alimentos”, explicó José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC).

La precariedad de los puestos de trabajo de las mujeres con hijos se agudiza si se toma en cuenta que, del total de madres trabajadoras, 10 millones 520 mil, cantidad que representa 64.7%, no tienen acceso a servicios de salud, los cuales constituyen una prestación obligatoria.

Tener seguridad social no es mi prioridad, sino tener ingresos que me permitan alimentar y llevar a mis hijos a un médico particular de calidad pues la atención que dan en el IMSS tampoco es la mejor”, considera Paulina Flores, quien además de ser madre de dos niños, labora en una farmacia de la Ciudad de México por las noches, lo que le permite dedicarse al cuidado de sus niños en el día.

De acuerdo con Elisa Lavore Fanjul, especialista en la división de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las mujeres laboran con mayor frecuencia en la informalidad para tener la posibilidad de reconciliar familia-trabajo.

POCAS PRIVILEGIADAS

Ganar más de tres salarios mínimos es un privilegio para pocas mamás en el país. De acuerdo con el Inegi sólo un millón 431 mil, cantidad que representa 8.8% del total, gozan de estos salarios.

Los números indican que un millón 45 mil mamás trabajadoras reciben de tres y hasta cinco salarios mínimos, mientras que sólo 386 mil ganan más de cinco.

Obtener una plaza con un salario de más de 15 mil pesos y prestaciones de ley me llevó casi siete años desde que me convertí en mamá pues no hay igualdad de oportunidades, además me encuentro en un puesto en el que los hombres ganan más de lo que nos dan a quienes somos mujeres”, indica Lourdes González, madre de una niña de nueve años.