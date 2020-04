Leones duermen en carretera de Sudáfrica a falta de turistas

Ante el aislamiento provocado por el coronavirus, algunos animales están disfrutando más de su hábitat natural.

Un claro ejemplo es el que registró el cuidador del Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, Richard Sowry.

El guardaparque tomó algunas fotografías a una familia de leones que descansaban sobre la carretera a las afueras del campamento Orpen.

Esto es algo inusual, ya que los leones suelen permanecer en un área que los turistas no ven, pero justo fue la falta de estos que logró que la manada se sintiera cómoda de caminar hasta una carretera vacía, sin autos y sin humanos, para tomar el sol y una siesta. Tan bien se sentían que ni siquiera se percataron que estaban siendo fotografiados.

Las fotografías rápidamente se hicieron virales, ya que son un claro ejemplo de que, en algunos casos, los turistas invaden el hábitat natural de los animales.

