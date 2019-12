Les dicen que hay avances en investigación de masacre

Al término de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gabinete de seguridad y personal de la Fiscalía General de la República, Adrián LeBaron calificó de positivos los avances registrados en la investigación sobre la masacre perpetrada a familiares de su familia el pasado 4 de noviembre. “Sí creo que el compromiso (de esclarecer) está pero si veo un grado casi de impotencia. Yo me siento impotente. El presidente sí, está muy difícil, le doy toda la razón”.

En breve entrevista sobre los alcance de la reunión, Julián LeBaron consideró que hace falta mayor seguridad para las comunidades. Subrayó que del encuentro sostenido en Palacio Nacional “creo que aquí estamos, lo que se requiera que no somos enemigos de las autoridades queremos hacer nuestra parte (….) Es positiva (la reunión) porque estamos estableciendo que queremos ayudarle a la autoridad pero también le vamos a exigir”.

-¿Hay respuestas?, se le preguntó a Adrián LeBaron.

-Sí las hay. Estamos contentos de los avances de la investigación pero sí estamos a medias y no nos vamos a meter. Estamos contentos que no nos dieron atole con el dedo. Estamos contentos pero no podemos expresarlo. Está peligroso para nosotros

-¿Quién mando hacerlo?

-Está por verse. Tenemos una reunión con él en un mes. Para mí es suficiente. Sé que esto tarda, así es nuestro México y estamos dispuestos a esperarlo. Vamos a estar en comunicación con él y atendiendo desde nuestro rancho el problema, dijo Adrián LeBaron

Aseveró que el apoyo de Estados Unidos en todo lo logístico “ya nos está atendiendo, nunca se consideró solicitar intervención, ya lo han estado haciendo, la prensa lo mal interpreta”.

-¿ Sales tranquilo? Se le pregunto a Julián.

-Nos informaron unos avances en el caso

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, quien asistió a la reunión, anunció que acordaron con la familia LeBarón y Langford una nueva reunión en un mes, sin precisar aún el lugar. Además, refirió que se les informó que la Fiscalía que tiene varios detenidos.

Afirmó que “hubo una reunión muy buena, muy cordial, el presidente les ha dicho que él encabeza la indignación respecto a lo que ha pasado. Se les dio un reporte por parte de la Fiscalía General de la República del avance de las investigaciones hasta este momento, lo que se puede divulgar, porque no se puede dar todo”.

Luego de que la familia LeBarón lanzó hace unas semanas una petición al gobierno de Estados Unidos para que califiquen a los cárteles mexicanos como terrorismo, lo cual fue replicado posteriormente pro Donald Trump, Ebrard indicó que “el tema de Estados Unidos fue como colateral (en la reunión de este lunes). Que se dijo ahí: cooperación, sí; intervención, no”.

Subrayó que para el gobierno mexicano todos los LeBarón y Langford son mexicanos y viven en territorio nacional.