Mancuerna explosiva en Terminator: Destino oculto

CIUDAD DE MÉXICO.- Recién había cumplido 61 años cuando el director canadiense James Cameron, su exesposo, le pidió a Linda Hamilton que regresara a la franquicia de Terminator junto a Arnold Schwarzenegger. La actriz no estaba muy segura de hacer Terminator: Destino oculto por dos razones: la edad —pues la última vez que dio vida a Sarah Connor tenía 35 años— y no estaba segura si aún había algo qué contar. Tras una larga charla con el cineasta, firmó el contrato y se puso a trabajar en su entrenamiento físico durante un año.

Confieso que estaba muy nerviosa, pues no sabía si aún tenía algo qué decir, y si sí había algo qué decir; me preguntaba si iba a poder hacerlo, pues ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que interpreté a Sarah Connor. Para mí fue dar un gran paso y en el fondo deseaba no arrepentirme de la decisión, pues no quería defraudar a la franquicia, a los fans, al estudio.

Aún recuerdo la primera vez que me vi vestida como Sarah Connor, me sentí muy bien, ya cuando salí de las pruebas de vestuario miré a los que estaban a mi alrededor y sus miradas me decían: ‘Regresó’. Eso me dio la confianza de saber que estaba tomando la decisión correcta”, dijo Linda Hamilton en entrevista con Excélsior, durante su reciente visita a nuestro país.

En parte del filme, Linda Hamilton, de 63 años, se ve rejuvenecida gracias a la tecnología

Una de las piezas clave para esta franquicia creada por Cameron es el actor austriaco, quien ha estado físicamente en cinco de las seis películas, y apareció de manera virtual en la cuarta, Terminator: La salvación (2009), ya que su cargo como Gobernador de California le impedía ausentarse de sus funciones para actuar.

“He disfrutado cada una de las películas de Terminator y debo decir que Terminator, para mí, es algo más que simples películas, ya que gracias a esas cintas fue que construí mi carrera como actor. Efectivamente, antes de esto, mucha gente me conoció por las películas que hice de Conan, el Bárbaro, y me preguntaba en aquellos años si iba a poder hacer algo que no estuviera sólo relacionado con mi físico. De pronto llegó Terminator, que se convirtió en una gran franquicia, que me permitió estar relacionado al género de acción y que lanzó mi carrera en los 80”, expresó Schwarzenegger durante la promoción del filme en Reino Unido.

Me gustó la idea de seguir siendo una máquina de matar, de seguir siendo el Terminator, pero esta vez habiendo desarrollado una conciencia propia. El humor que implica mostrar ese lado humano de la máquina es lo que ha hecho que la película sea tan entretenida”, dijo el austriaco a la agencia EFE.

Hamilton, con 40 años en Hollywood, se convirtió en uno de los referentes para los que crecieron en los años 80 y 90, pues siempre se le asoció a Terminator. Incluso algunos se aventuraron a decir que era un icono de la acción y la ciencia ficción.

Todo sucedió después de que hice la segunda parte de Terminator (El juicio final, 1991) y me tomó por sorpresa. Yo hice las películas sin pensar que la gente las iba a amar, no lo pensé como lo hacen otros actores, siento que sólo hice mi trabajo y ya. Así que me tomó por sorpresa el furor que causó Sarah Connor y tampoco imaginé que se convertiría en ese icono cinematográfico, pues desde mi punto de vista ella vive en un lugar de mucho dolor y creo que nadie quisiera ser Sarah.

¿Por qué? Pues porque es una madre terrible, está preparando a su hijo para el futuro, pero falla al darle amor, en estar más al pendiente de él o en darle todo eso que él necesita para ser mejor. Así que la idea de que la gente respondiera así y dijera que quería ser como ella, tener esos brazos fue una gran sorpresa, algo que sólo puedo agradecer”, acotó Hamilton.

Sobre cómo se le verá en esta cinta, Schwarzenegger, quien da vida a un cyborg que ha cambiado del bando malo al bueno, comentó:

Terminator ha estado conviviendo muchísimo más con los seres humanos y ahora lo vamos a ver trabajando como vendedor, en función de poderse camuflarse. Ésa fue idea de James Cameron, además pude improvisar en algunas líneas del guion, fue muy divertido”, comentó Schwarzenegger en The Graham Norton Show.

En algunos aspectos de mi vida soy como Terminator, me enfrento a la vida sin preocuparme por los obstáculos”, indicó Arnold a EFE.

Terminator: Destino oculto, que funge como una secuela de Terminator 2: El juicio final y deja de lado a Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003), Terminator: La salvación (2009) y Terminator: Génesis (2015), se estrena esta semana en la cartelera de nuestro país, teniendo en la dirección a Tim Miller (Deadpool) y en la producción a James Cameron.

Para el filme, que se rodó en Hungría y España, el equipo de producción incluyó a dos latinos en papeles importantes: al mexicano Diego Boneta y a la colombiana Natalia Reyes.

Cada vez esto va mejor y creo que todavía puede mejorar. Vamos por buen camino y creo que la clave es que entre nosotros nos apoyemos mucho. Los mexicanos podemos ser un poco malinchistas y es importante aplaudirnos, estar unidos durante todo esto”, señaló Boneta, a quien en el filme se le escucha cantar Te lo pido por favor, de Juan Gabriel.

Para mí es maravilloso ser parte de este momento, que creo que es histórico, y ya era hora de que como latinos pudiéramos tener esos espacios, que pudiéramos ser representados mucho más lealmente (sic) a lo que somos, a lo diversos que somos y sin esos clichés o estereotipos con los que nos suelen representar. Esto es, sin duda, el reflejo de lo que es el mundo de la diversidad, y el talento que hay en Latinoamérica es enorme y está al nivel de Hollywood y del mundo”, expresó en entrevista Natalia Reyes.

Boneta, quien dio un paso firme en Hollywood al coprotagonizar La era del rock (2012) junto a Tom Cruise, compartió su sentir al ser parte de una franquicia que cuenta con cientos de seguidores a nivel mundial.

Al estar con algunos fans es increíble ver el impacto que estas películas tienen. Para mí fue una gran aventura y pasar de Luis Miguel (La serie) a esta película fue un sueño. Poder trabajar con Natalia (Reyes), con Tim (director), con James Cameron y con este gran equipo ha sido un deleite, y estoy seguro que todos los fans de Terminator 1 y 2 van a estar contentos”, declaró Boneta, quien en la historia interpreta al hermano de Natalia Reyes.

En Terminator: Destino oculto, Hamilton se ve rejuvenecida en parte de la trama, algo que ha sucedido con otros actores, como, por ejemplo, Al Pacino y Robert De Niro en The Irishman.

Eso es parte del nuevo mundo, pero para mí es muy difícil. En algunas escenas usé a una doble de 27 años para parecer más joven del cuerpo y con la parte digital le pusieron mi cara y mi voz a la actriz. Me sentí terrible y fue muy desconcertante para mí, porque no era yo. Tim se me acercó con el celular para que viera el resultado y le dije: ‘no quiero verla’, pues yo quería hacer todo, pero no fue así”, finalizó Hamilton (Excelsior).