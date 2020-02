Marchan los Lebarón ahora en Guanajuato

La Marcha por la Vida y la Seguridad llegó a la entidad. Decenas de personas lideradas por Bryan, Julián y Adrián LeBarón rechazaron el clima de inseguridad que vive Guanajuato y todo el país, pensando en que en el estado muere una persona cada 97 minutos, de acuerdo con las cifras que dejó el primer mes de 2020.

Adrián LeBarón dijo a la multitud haber recibido una lección de valentía y de civismo, de civilización, de la gente que busca la paz, advirtiendo que está por nacer un movimiento de acción ciudadana ante lo que pasa en México.

Enarbolando banderas de México y pancartas, los manifestantes partieron desde el icónico Arco del León de la Calzada aproximadamente a las 10 de la mañana de ayer, caminando toda la calle Francisco Madero hasta la plaza principal, donde cantaron el himno nacional. Precisamente frente al Palacio Municipal demandaron una respuesta de la autoridad contra la violencia. Los LeBarón iban rodeados de una cinta amarilla, a fin de que nadie se les acercara.

“Los niños también cuentan”, “Respeta a mi familia”, “No más violencia”, “Somos sobrevivientes de la violencia”, eran algunas de las consignas escritas en las pancartas.

En esta ocasión no se acercó Vicente Fox, ni panistas, priistas ni demás actores políticos.

El contingente de casi 500 personas estaba conformado por adultos mayores, empresarios y comerciantes, quienes exclamaban que los LeBarón no están solos.

“Cuando veo los números de Guanajuato veo familias sufriendo y por eso estamos aquí, para que todo México lo tenga muy claro”, destacó Bryan LeBarón en rueda de prensa en referencia a los 475 crímenes que se registraron tan sólo en enero.

“Yo no quiero más hijos arrebatados, yo ya no quiero ver sufrir a mis vecinos por no encontrar a sus seres queridos, ya no quiero ver padres escarbando en tierras llenas de terror con la esperanza de encontrar a sus hijos”, subrayó Adrián LeBarón.