Menores, “elementos desechables” para organizaciones criminales

La mayor parte de menores en conflicto con la ley fue reclutada por grupos delictivos porque son elementos desechables para las organizaciones, afirmó el director ejecutivo de la Red de los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García.

Explicó que es un mito que las bandas recluten a menores de edad con la finalidad de que obtengan rápido su libertad si son detenidos por la autoridad. Por el contrario, aseguró que son usados como carne de cañón aprovechando su condición social de pobreza y vulnerabilidad.

“Es importante reconocer que en este contexto niños y niñas que están en conflicto con la ley, en un número muy alto son en realidad víctimas de reclutamiento por parte de grupos criminales, ya sea para cometer delitos del orden federal o del fuero común”, señaló en entrevista con MILENIO.

Agregó que la condición de desprotección de los menores es lo que los vuelve atractivos para los jefes de plaza “porque son prácticamente desechables”.

En este sentido, detalló que un adolescente privado de la libertad tiene 80 por ciento más probabilidades de reincidir y entrar en la dinámica criminal que si están en medidas socioeducativas en libertad.

“Ahora la gran mayoría sale en libertad pero ahora es el problema es que no se les está acompañando profesionalmente sino solamente se les deja libres. Es bueno que no estén encerrados, es lo mejor que podemos hacer pero es insuficiente si no tienen programas de acompañamiento”, abundó.

El director de Redim explicó que en México hay 5 millones de niños y adolescentes que no asisten a la escuela, de ellos, 52 por ciento vive en pobreza y alrededor de 4 millones sufre la condición extrema.

“Si viven el escenario de crimen organizado donde el líder de plaza define su vida, si sale, si no salen, quién los visita, claramente por sobrevivencia van a convertirse en informantes o ayudar en trasiego de paquetes o lo que sea porque el estado los ha dejado en desprotección”, dijo.

MILENIO publicó este lunes que en CdMx hay 179 menores de edad que en 2019 fueron capturados y procesados por cometer algún delito, de los cuales 70 robaron, 28 mataron y 25 secuestraron.

En 2018 se atendió a 219 adolescentes en conflicto con la ley, de ellos, 90 fueron procesados por robo, 51 por homicidio y 24 por privación de la libertad. Y en 2017, 189 adolescentes cometieron algún delito: 91 cometieron robos, 54 homicidios y 20 secuestraron a sus víctimas.

Por ello, según Pérez García, es urgente que se legisle el reclutamiento de menores por parte del crimen, pues no existe un tipo penal que castigue dicha actividad.

“Aún cuando detengan a alguien que los está reclutando y entregando no hay cómo procesarlo, pero no hay tipo penal. Se puede inventar algo, pero no será grave y saldrá en libertad”, detalló el director de Redim (Milenio).