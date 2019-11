Narcos de México serán designados terroristas: Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos se alista para combatir a los narcos mexicanos como organizaciones terroristas.

Serán designados. He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. La designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en eso”, dijo Donald Trump en una entrevista.

Esta medida implicaría que el gobierno de EU pueda generar el fundamento jurídico para el uso de la fuerza en territorio mexicano e incluso una incursión militar.

Una vez que un grupo es designado como organización terrorista, es ilegal que las personas en EU le ofrezcan apoyo y sus miembros no pueden ingresar legalmente a ese país, bajo riesgo de ser deportados. También las instituciones financieras que detecten que tienen fondos ligados a esos grupos deben bloquearlos y alertar al Departamento del Tesoro.

El domingo, la familia LeBarón pidió a través del portal de peticiones de la Casa Blanca que se declare a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras.

Trump refirió que, a pesar de haber ofrecido ayuda para combatir al crimen al presidente Andrés Manuel López Obrador, éste la ha rechazado. “Le he pedido que nos deje entrar y limpiar la zona. Ha rechazado la oferta por el momento. En algún momento tendrá que hacerse”, añadió.

En agosto, el canciller Marcelo Ebrard pidió calificar como terrorismo el ataque de un supremacista blanco en un centro comercial en El Paso, Texas, que dejó 22 muertos, ocho de ellos mexicanos.

Tras el amago de Trump, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, y el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, exigieron respeto a la soberanía mexicana.

NARCOS SERÍAN TERRORISTAS

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que designará a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas por el tráfico de sustancias prohibidas y de personas.

Trump hizo este anuncio en una entrevista difundida en el sitio web del periodista conservador Bill O’Reilly, luego de que a principios de noviembre llamara a una “guerra” contra los cárteles tras el asesinato de nueve mujeres y niños de una comunidad mormona radicada en el norte de México.

—¿Va a designar a esos cárteles en México como grupos terroristas y comenzar a atacarlos con drones y cosas así? —le preguntó O’Reilly.

—No quiero decir lo que voy a hacer, pero serán designados. No digo lo que quiero hacer —respondió.

Voy a designarlos, sí, absolutamente; he estado trabajando en ello durante 90 días. Las designaciones no son tan fáciles, hay que pasar por un proceso y estamos en medio de este proceso”.

La determinación de Trump obedece a la petición de la familia LeBarón tras la matanza del 4 de noviembre.

A principios de agosto, el canciller Marcelo Ebrard pidió al gobierno de EU considerar como acto de terrorismo el ataque contra mexicanos en un Walmart de El Paso, Texas, donde murieron 22 personas, incluidos ocho connacionales.

Desde febrero pasado, hay una petición en Estados Unidos para que Los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación sean clasificados como organizaciones terroristas internacionales.

Los congresistas Charles Roy y Mark Green habían pedido, en la propuesta de ley HR1700, aún pendiente en el Congreso de EU, que el Departamento de Estado clasificara a los cárteles mexicanos como terroristas.

REPERCUSIONES

De acuerdo con lo estipulado en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de 1965, y la Orden Ejecutiva 13224, de 2001, así como La Ley Pública 104-132 y la llamada Ley Patriótica de 2001, si un grupo es designado como organización terrorista, se tendría el fundamento jurídico para incursionar incluso en territorio extranjero.

La Ley Pública 104-132, de 1996, aprobada por Bill Clinton, da facultades al gobierno de EU para intervenir militarmente en cualquier país que signifique “una amenaza para la seguridad”.

Entre otras medidas, México no podría comprar armamento ni materiales militares a EU ni recibir préstamos internacionales.

La llamada Ley Patriótica (2001, Bush), aprobada tras los ataques del 11-S, sería la puerta para aplicar sanciones económicas a quien apoye a grupos terroristas, bloquear sus activos, ser extraditado o impedido de ingresar a ese país, además de diversas sanciones económicas.

NO EXISTE SUSTENTO JURÍDICO

La designación de las organizaciones delictivas que operan en México como terroristas carece de sustento jurídico, explicaron fuentes de la Cancillería.

Estas organizaciones no tienen motivación política, ideológica o religiosa. No tienen la intención de generar terror en la población, sino que cometen actos delictivos para la consecución de un beneficio económico u otros de carácter material.

La designación como terroristas de organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico de drogas no contribuiría, per se, a solucionar la problemática que enfrentan tanto México como EU derivada de la acción de tales organizaciones.

La matanza colectiva contra dos familias mormonas a principios de noviembre en la frontera de Sonora y Chihuahua sirvió de pretexto al presidente Trump para llamar a una guerra contra los cárteles mexicanos.

RECHAZO LEGISLATIVO A ANUNCIO DE TRUMP

Los senadores Mónica Fernández y Ricardo Monreal, presidentes de la Mesa Directiva y de la Jucopo, respectivamente, exigieron ayer a EU respeto a la soberanía, pues la decisión de Donald Trump de considerar el narcotráfico como terrorismo puede generar una intervención unilateral en territorio mexicano.

Lo que vamos a insistir siempre —y aquí me atrevo a hablar por todas y por todos los senadores— es pedir respeto a nuestra soberanía; pedimos respeto a nuestra nación y no vamos a participar ni a tolerar ningún tipo de intromisión con ningún pretexto a nuestro país”, expresó Fernández Balboa.

Monreal explicó que “calificar a los cárteles como organizaciones terroristas sería inexacto e inadmisible. De ocurrir, el gobierno de Estados Unidos podría utilizar medios legales e institucionales que le permitirían actuar unilateralmente en nuestro territorio, con la justificación de perseguir a esos grupos”.

El senador Martí Batres advirtió que esta declaratoria “abre la puerta a que bajo su Ley Patriótica pueda intervenir nuestro país”.

Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, afirmó que bajo ninguna circunstancia aceptaría la intervención de un gobierno extranjero en México.

NO PEDIMOS UNA INVASIÓN, DICE LEBARÓN

Alex LeBarón descartó que su familia haya pedido una invasión de Estados Unidos a México. Y en Twitter responsabilizó de la situación de violencia a ambos gobiernos.

No abogamos por invasión, ya estamos invadidos por cárteles terroristas en territorio mexicano (…) exigimos coordinación real entre ambos países (México y EU)! (…) ambos países son responsables del tráfico de drogas, armas, dinero y consumo en ascenso”.

Bryan LeBarón dijo que Trump está reconociendo el problema, quiere ayudar y ofrece su apoyo. Consideró que México ha demostrado que solo no puede contra los cárteles.

Para Bryan, declarar terrorismo a los cárteles mexicanos no significa intervencionismo ni que se viole la soberanía, según Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva.

En tanto, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Adrián LeBarón, padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas de la matanza del 4 de noviembre, consideró que la política de Abrazos, no balazos “es criminalmente irresponsable”.

Afirmó que “los ciudadanos estamos en un estado de abandono, y se criminaliza a las víctimas.

Julián LeBarón afirmó que “si el Presidente quiere exponer a su persona a la violencia, tiene todo el derecho, pero como empleado de los mexicanos no tiene derecho a pedirle a un ciudadano que abrace a alguien que llega a matarlo con ametralladoras”.

Dijo que “este dolor que tenemos en el país es general, no creo que haya mexicano que no tenga a un conocido desaparecido o asesinado, y no se hace justicia”.

SICILIA EXIGE ACCIONES MÁS PROFUNDAS

México no es enemigo suyo”, aseguró el activista Javier Sicilia al presidente Andrés Manuel López Obrador, tras reiterar su postura de que la política de Abrazos, no balazos no ha funcionado, y exigió acciones más profundas.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Sicilia aseguró que no se puede seguir avanzando con diferencias y se tienen que hacer a un lado.

El poeta hizo un llamado al Presidente a actuar con cordura, pues ahora “ya no es el líder de un movimiento ni de un partido. Él es Presidente, el Presidente de todos y a lo que tiene que llamar es a la unidad, sobre todo por la tragedia que vivimos”.