Nieva en zonas de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que a causa del Frente Frío No. 21, en conjunto de la tercera tormenta invernal, se registran temperaturas bajas, nieve y aguanieve en diversas zonas de la entidad.

La dependencia especificó que se presentaron nevadas en la parte alta de Madera, principalmente en el Largo Maderal, así como en la zona sur incluyendo a Buenaventura.

Hasta el momento no ha sido necesario el cierre de carreteras y el tráfico es normal, pero se recomienda tomar las medidas necesarias si se va a circular por esa zona de la entidad.

En otras partes de la sierra se registró llovizna y aguanieve, por lo que se exhorta a la población a tener precaución si se va a transitar por esos lugares, ya que para la zona noroeste, incluyendo a la comunidad del Caracol, en el municipio de Casas Grandes, se tiene presencia de aguanieve.

La dependencia informó que en la capital del estado se registran lluvias ligeras, mientras que en la zona norte, desde la primera hora de la mañana se presentan precipitaciones pluviales, sin tener hasta el momento alguna afectación. El clima frío continuará hasta el jueves 12.

Ante la época invernal, la dependencia estatal exhorta a la población a seguir las recomendaciones de abrigarse adecuadamente con ropa gruesa, evitar exposiciones prolongadas a la intemperie y ubicar los refugios temporales, consumir abundantes líquidos, frutas y verduras de la temporada, ricas en vitamina C, así como bebidas calientes.

Además, estar pendientes de los comunicados oficiales que emita la dependencia ante las inclemencias meteorológicas y en su caso, del cierre de carreteras.

Adicionalmente se pide no tener tanques de gas dentro de habitaciones, no usar mangueras de plástico en instalaciones de gas, no dejar los calentones encendidos al dormir y al salir de la casa.

De igual manera, tener precaución de no dejar combustibles ni ropa cerca del fuego, usar solventes o líquidos inflamables en los calentones de leña, dejar la ventana abierta por lo menos 10 centímetros mientras esté encendido el calentón, cubrir adecuadamente las tuberías externas y no sobrecargar las tomas eléctricas.