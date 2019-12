¿Qué oculta el gobierno sobre los Moreno Valle?: Marko Cortés

Ha pasado un año del accidente aéreo en el que perdieron la vida la entonces gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle, quien fuera el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, y la cúpula panista lamenta que el gobierno federal no haya concluido con las investigaciones ni se sepa qué fue lo que ocurrió, pues cada día que pasa crecen las especulaciones, sospechas y dudas sobre un posible ataque orquestado contra el partido.

El 24 de diciembre de 2018, después de las 14:35 horas, se accidentó el helicóptero marca Agusta modelo A109S, número de serie 22174, con matrícula XA-BON, propiedad de Servicios Aéreos del Altiplano S. A. de C. V. (SAA), cuando cubría el vuelo de Puebla a la Ciudad de México, en el que viajaban y murieron Alonso Hidalgo, Moreno Valle Rosas y los pilotos Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Javier Coppe Obregón, así como Héctor Baltazar Mendoza, asistente del exgobernador poblano.

El helicóptero se desplomó en un terreno de siembra y resultó destruido por el impacto y el fuego; los cinco ocupantes resultaron muertos.

Este lunes el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, informó en conferencia de prensa que aún no se tiene el dictamen final y éste estará concluido en el primer trimestre de 2020, cuando se hayan analizado las pruebas y peritajes.

PAN

En entrevista con EL UNIVERSAL, el dirigente nacional panista, Marko Cortés, aseguró que cada día que pasa el gobierno federal carga con la responsabilidad de que no se conozca la verdad, y recordó que ya transcurrió un año y continúa el dolor en el panismo por la pérdida de su primera gobernadora y el coordinador del Senado de la primera fuerza de oposición.

“Ya pasó un año y seguimos sin saber qué pasó, hemos dicho que si el helicóptero no fallo, si el clima era excelente, si los pilotos eran expertos, pues seguimos sin saber qué pasó, y la pregunta es qué oculta el gobierno, que no sabemos, cada día que pasa crecen las especulaciones, las sospechas, dudas de qué es lo que está pasando.

“Y mientras más silencio e inacción hay por parte del gobierno, pues más especulaciones se tienen, más rumores, más las sospechas de que algo fue orquestado para quitarle la vida a nuestra gobernadora y a nuestro coordinador parlamentario”, aseveró Cortés.

En un tono enérgico, el líder panista le exigió al gobierno federal una explicación oficial, creíble, científica, comprobable y apegada a la legalidad: “Exigimos, pues, que esta investigación concluya, pero de forma convincente con pruebas periciales, en las que finalmente sepamos qué fue lo que pasó y en caso de haber responsables, que sean fuertemente sancionados”.

Dijo que un año es muchísimo tiempo para no tener resultados y para ya tener una hipótesis, pero tampoco quiso entrar en especulaciones de responsabilizar a alguien como algo orquestado contra la pareja panista.

Comisión de investigación

El pasado 3 de enero, el Senado de la República creó una comisión de investigación para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en Puebla y su primera presidenta, la panista Nadia Navarro Acevedo, calificó como “lentas” las investigaciones.

Reveló que desde que dejó este cargo, hace cinco meses, el órgano legislativo no ha vuelto a sesionar, pero dio el voto de confianza a los expertos para tener resultados el próximo año.

Además, destacó que hay dos líneas de investigación, una que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) y la que lleva la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de técnicos especialistas de los gobiernos mexicano, estadounidense y candiense, y de la empresa italiana que fabricó el motor del helicóptero.

“Aún no se ha llegado a esa conclusión. Estoy esperando que sea en los primeros meses del próximo año en los que los técnicos se puedan reunir y den a conocer cuáles son esas conclusiones a las que nos lleve a la investigación del helicóptero, que podamos conocer qué fue lo que ocasionó la caída.

“No lo puedo decir aún, en su momento comenté que todo se presumía que pudiera ser un atentado, porque hablábamos de que si existían o no explosivos en la aeronave, pero el secretario dijo que no y estamos esperando qué dicen los técnicos”, comentó la senadora Navarro Acevedo.

PRI

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, aseguró que hay accidentes de aviación que tardan años en dilucidar las causas, y dijo que en este caso, a pesar de que se trata de un helicóptero de una marca conocida, hay lagunas en las explicaciones técnicas, y ejemplificó lo que sucedió con el avión de Malasia Airlines, que se perdió en el océano Índico y sus restos aparecieron en Australia después de un largo tiempo.

“La exigencia ha sido permanente, desafortunadamente ha habido información ‘periódica’ que no ha arrojado ningún dato adicional a los que se tuvieron el día o al día siguiente del accidente, y son dos personas que [en este caso] tenían relevantes cargos y menos de un mes en el gobierno de Puebla, y en el primer periodo de sesiones, con el coordinador del PAN en el Senado, y si en este caso no se sabe qué pasó, pues en el caso de quienes no tienen nombre y apellido, pues menos”, dijo.

PRD

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, confirmó que en el interior de la comisión investigadora de la Cámara Alta aún no dan con las conclusiones y en la última reunión que tuvieron con el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, les confirmó que hay avances, pero sería hasta febrero cuando se tenga algo más.

“Es muy importante que se tengan las conclusiones, sí entendemos que es muy complejo, participan diferentes constructores y expertos de varios países, pero es importante que se tengan las conclusiones, confiamos en que pueda ser en los primeros meses del próximo año”, precisó Mancera.

Morenovallistas

El politólogo de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Miguel Calderón, opinó que el liderazgo de Moreno Valle era muy dominante y que no admitía lugartenientes ni la formación de nuevos cuadros, y él mismo desplazaba a cualquiera que le podía hacer sombra y, ante su desaparición, dejó indefensos a los integrantes de su corriente, además de que su esposa también murió, pues ella lo pudo haber retomado; sin embargo, quedaron debilitados.

“Una vez que desaparecen los morenovallistas se pierde el elemento de cohesión política que es el cargo, porque pierden la senaduría y la influencia en el PAN, entonces no tienen elementos para seguir ejerciendo ese poder político y quien quisiera haberlos sustituido.

“Entonces ante este escenario los morenovallistas se quedaron huérfanos y no tuvieron la capacidad de aglutinarse, y nadie quiso aventarse la representación ante el escenario de un contraataque de otras fuerzas políticas, en el estado y a nivel nacional, para que rindieran cuentas por lo ocurrido durante el morenovallismo y como fuerza están desaparecidos”, consideró Calderón.

Fuentes consultadas por este diario describieron que no existe la corriente en el interior del blanquiazul, sus integrantes se dividieron y se fueron.