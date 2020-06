Rechaza Alfaro Ramírez haber faltado al respeto a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, rechazó haberle faltado al respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana comentó que el mandatario local lo trató de involucrar en las manifestaciones violentas ocurridas en la “Perla Tapatía” después de la muerte del Giovanni López.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Alfaro Ramírez aclaró que los testimonios dan fe de que al dirigirse al Ejecutivo federal le dijo que sigue creyendo en que “él no es capaz de hacer una cosa de esa naturaleza, y yo confío en que el presidente quiere que le vaya bien a México y ojalá quiera que también le vaya bien a Jalisco”.

“Yo no le falté al respeto al Presidente, de mi parte no ha habido un solo señalamiento que no sea respetuoso y siempre diciendo que lo conozco como una gente de bien y lo que quiero es cerrar filas con el Gobierno (Federal) para poder enfrentar primero, una circunstancia tan difícil como la que vivimos en materia de salubridad en medio de esta emergencia sanitaria, y en segundo lugar, para darnos cuenta que esa idea de estar apostando a la violencia a la confrontación a querer dividir al país es un camino equivocado”, comentó.

Alfaro Ramírez insistió que él no tiene nada que esconder, por eso ya le solicitó al Presidente López Obrador una reunión para hablar de frente con él “y lo que dije lo sostengo”, subrayó.

Abundó que la violencia generada en las manifestaciones del jueves y viernes pasados en Guadalajara existe la evidencia de que “hay funcionarios de su gobierno organizando las manifestaciones”.

“Ahí están los miembros de Morena de lugares ajenos a Jalisco organizando la violencia, no solamente las manifestaciones, sino la violencia dentro de las manifestaciones”, aseveró.

Insistió que él respeta a López Obrador, “que es de todos los mexicanos, pero también le pido al presidente que se dé cuenta de lo que está pasando. Que hay gente cercana a su gobierno y a su partido que están apostándole a generar un ambiente de confrontación, de zozobra, de miedo en todo el país y en Jalisco en específico”.

Indicó que él habla en función de las pruebas que tiene, "y esto que sostengo de los funcionarios, ahí están las pruebas, ahí están las fotos en las redes, ahí está documentado en las redes quienes estuvieron en la manifestación", enfatizó.