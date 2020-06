Registra Juárez 333 muertos por Covid y 1528 contagiados

Chihuahua, Chih.- Al cierre del informe de las 19:00 horas del 08 de junio, suman 2 mil 461 casos confirmados de COVID-19 para el estado de Chihuahua, así como 408 personas fallecidas, de las cuales el 34% eran mujeres y el 66% hombres.

En la conferencia de prensa #118-Virtual #74, Reporte COVID-19, la Secretaría de Salud dio a conocer que el número de recuperados aumentó en 8 para llegar a 641, se descartaron otros 21 para llegar a 2,525, se registraron 98 sospechosos para totalizar 1,509, así como 12 nuevas defunciones.

De los 22 nuevos confirmados, únicamente 2 corresponden a Ciudad Juárez, 11 fueron en Chihuahua y el resto en otros municipios.

El director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, informó que al momento se tienen 163 casos activos confirmados por pruebas PCR del periodo del 26 de mayo al 8 junio.

Detalló que 77 corresponden a Juárez, 42 a Chihuahua, 12 a Parral, 9 a Delicias, 8 a Meoqui, 6 a Ojinaga, 5 a Nuevo Casas Grandes y los municipios de Cuauhtémoc, Ascensión, Guachochi y Camargo tienen 1 cada uno. Sin embargo, recordó que la proyección más cercana es que el total de casos activos pueda ser de mil o más.

Los 2,461 casos positivos se distribuyen de la siguiente manera: 1,528 Juárez, 628 Chihuahua, 6 Bachíniva, 23 Cuauhtémoc, 18 Ojinaga, 3 Namiquipa, 37 Meoqui, 1 Julimes, 5 Camargo, 2 Saucillo, 4 Ahumada, 2 Guadalupe D.B., 13 Guachochi, 45 Delicias, 5 Ascensión, 1 Guerrero, 3 Bocoyna, 4 Madera, 82 Parral, 3 Buenaventura, 1 Temósachi, 1 Galeana, 3 Guadalupe y Calvo, 19 Nuevo Casas Grandes, 2 Rosales, 4 Jiménez, 2 Aldama, 1 Santa Bárbara, 2 Ignacio Zaragoza, 1 López, 5 Urique, 2 Janos, 1 San Francisco del Oro, 1 Guazapares, 2 Allende y 1 Coronado.

Edades de los confirmados: 2 menores a 1 año; 5 de 1 a 4; 11 de 5 a 9; 10 de 10 a 14; 26 de 15 a 19; 92 de 20 a 24; 1,051 de 25 a 44; 927 de 45 a 64; 108 de 65 a 69; 88 de 70 a 74; 67 de 75 a 79; 45 de 80 a 84; 15 mayores de 85 y 14 mayores de 90. 57% del sexo masculino y 43 % del femenino.

Se tienen 243 pacientes hospitalizados: 52% derechohabientes del IMSS, 35% del Sector Salud, 8% de Sedena y 5% Issste. Intubados son 23, 37% en el Sector Salud y 39 63% en el IMSS, estos últimos en condición grave.

Recuperados 641: Juárez 341, Chihuahua 218, Bachíniva 5, Namiquipa 2, Julimes 1 Ojinaga 1, Meoqui 3, Guachochi 4, Cuauhtémoc 12, Parral 23, Guerrero 1, Delicias 12, Temósachi 1, Ahumada 2, Jiménez 2, Saucillo 1, Aldama 1, Nuevo Casas Grandes 6, Madera 1, Santa Bárbara 1, Guadalupe y Calvo 1, Buenaventura 1 y Bocoyna 1.

De las 408 personas fallecidas, 333 corresponden a Juárez, 49 a Chihuahua, 2 a Cuauhtémoc, 2 a Guadalupe D.B., 1 en Ascensión, 2 a Camargo, 1 a Rosales, 1 a Bachíniva, 5 a Meoqui, 1 a Buenaventura, 3 a Delicias, 1 a Ignacio Zaragoza, 1 a San Francisco del Oro, 3 a Parral, 1 a Madera, 1 a Coronado y 1 a Nuevo Casas Grandes.

Las edades de los fallecidos: 1 casi en el rango de edad de 5 a 9 años; 65 de 25-44; 196 de 45-64; 43 de 65-69; 40 de 70-74; 24 de 75-79; 24 de 80-84; 7 de 85-89 y 8 mayores de 90 años. 34% mujeres y 66% hombres.

Porcentajes por comorbilidad son: 25% diabetes, 32% hipertensión, 19% obesidad, 2% asma, 4% enfermedad cardiaca, 3% insuficiencia renal, 6% tabaquismo, 2% inmunosupresión, 0.3% VIH/SIDA, 1,7% EPOC, 5% otra.

Defunciones por municipio e institución médica: Juárez: 182 IMSS, 113 Sector Salud, 25 Issste, 11 particular, 2 PCE. Chihuahua: 27 IMSS, 13 Sector Salud, 4 Issste, 5 particular. Cuauhtémoc: 2 IMSS. Guadalupe: 1 IMSS, 1 Sector Salud. Ascensión: 1 IMSS. Camargo: 2 IMSS. Rosales: 1 IMSS. Bachíniva: 1 Sector Salud. Meoqui: 1 IMSS, 3 Sector Salud, 1 particular. Buenaventura: 1 Sector Salud. Delicias: 3 Sector Salud. Ignacio Zaragoza: 1 IMSS. San Francisco del Oro: 1 Sector Salud. Parral: 2 IMSS, 1 IMSS Bienestar. Madera: 1 Sector Salud. Coronado: 1 IMSS Bienestar. Nuevo Casas Grandes: 1 Sector Salud.

En El Paso: 3,453 casos positivos, 91 fallecimientos y 2,290 pacientes recuperados.

En el país: 120,102 positivos, 18,416 activos, 14,053 defunciones, 46,398 sospechosos, 177,875 negativos y 344,375 personas estudiadas.

En el mundo: 6,931,000 confirmados, 1,602,761 (23%) de los últimos 14 días, 400,857 defunciones y se situó en 5.8% la tasa de letalidad global.