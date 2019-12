René Frías me promovía para gobernador: Tachiquín

Chihuahua, Chih.- Esta fue la carta que difundió Marcelo González Tachiquín, donde revela los amarres políticos que hacían con los cargos públicos, donde participó el propio René Frías.

A los medios de comunicación:

Mis abogados y yo, respetuosamente los convocamos este lunes 2 de diciembre en punto de las 11am, en la sede de la presidencia del congreso del Estado de Chihuahua en donde estaremos haciendo entrega de la denuncia penal contra el Señor Fiscal general del Estado Cesar Peniche, acompañada de la formal solicitud de procedencia a efecto de que se considere que pueda serle retirado el fuero constitucional y enfrente los al menos 5 hechos criminales y responda con pruebas contundentes por acciones que el Código Penal considera como delitos.

Al señor Diputado René Frías, Presidente del H. Congreso del Estado:

Deseo solicitarte respetuosamente, tengas la amable atención de estar presente en la recepción de dicho documento que solo tomará un par de minutos.

Entre 2012 y 2015 cientos de veces te recibí, atendí, acompañé, y resolví los asuntos que consideraste de importancia. Las redes, el internet y la memoria política estatal es prueba de ello. Te pido un acto de reciprocidad ante las injusticias de las que estoy siendo objeto como perseguido y preso político del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el entendido de que el Legislativo debe de fungir como un peso y contra peso al poder.

Como líder de los más de 40,000 maestros estatales, entre activos y jubilados, es bien conocido que tú y tu entonces equipo de trabajo, incluyendo a Ever Avitia (Actual líder de los maestros) fueron abiertamente simpatizantes y promotores para que yo me convirtiera en el siguiente Gobernador del Estado, y eso fue porque te constaba mi compromiso, solidaridad, pero sobre todo mi honestidad a toda prueba, y muchas veces lo comentamos en nuestras largas sesiones de trabajo.

Tú eres un vivo ejemplo de que fui un funcionario público honesto, ya que en la Secretaría de Educación que presidí y con aproximadamente 2000 empleados administrativos en todas las zonas del Estado, el 99% (Aproximadamente en 1980) los nombré o ratifiqué por sugerencia tuya y solo el 1% (Unos 20) los nombré de mi equipo de trabajo personal. Hubiera sido demasiado fácil que te hubieras enterado si yo fuera deshonesto, y en realidad sucedió todo lo contrario.

¿Te acuerdas cuándo destituimos a aquella maestra de apellido Gutiérrez por presuntamente hacer negocios por $2,000,000.00 mxn con las clases de inglés? ¿Te acuerdas cuando juntos combatimos las “tranzas” de alguna farmacéutica que surtió medicamento oncológico pirata en Pensiones Civiles del Estado y denunciamos penalmente ante la fiscalía a esa empresa y a los miembros del entonces gobierno que pudieran estar involucrados a pesar de las represalias? ¿Te acuerdas cuando me invitaste a Monterrey en septiembre del 2015 y me llevaste con mi líder nacional de los maestros y le dijiste que yo era la mejor opción para gobernador del Estado y que los maestros de Chihuahua estarían bien atendidos por mi compromiso y honestidad? ¿Te acuerdas de aquella gran discusión-pelea que en tu presencia tuve en la casa de gobierno con Cesar Duarte y Jaime Herrera (Ex secretario de Hacienda) para que les pagaran a 500 maestros que no recibían sueldo desde hacía más de un año y que fuiste testigo que me generó el odio y repudio definitivo de estos dos personajes?

Tú me conoces muy bien, por lo que por esas y decenas de otras anécdotas, te pido respetuosamente que estés presente en la entrega del documento este lunes, ya que el Señor Fiscal General atendiendo instrucciones superiores, me persigue políticamente cometiendo hechos delictivos que merecen ser estudiados y procesados por el Poder Legislativo a tu cargo. No quieren que participe como candidato en el 2021, por eso buscan a toda costa y cometiendo delitos inhabilitarme, desprestigiarme y condenarme.

René, aunque estás limpio es normal que sientas miedo de atenderme ante la feroz amenaza y persecución de la que tú también has sido objeto, yo también tuve miedo pero se necesita no ser conformista y tener valor para establecer YA un muro de contención ante tanta arbitrariedad porque con facilidad el que sigue puedes ser tú o alguno de tus compañeros. Créeme que no se van a tentar el corazón. Te adelanto que mañana enviaremos un respetuoso mensaje al total de los integrantes del H. Congreso del Estado.

Al Señor Gobernador del Estado Javier Corral y a su Fiscal General Cesar Peniche:

Les exijo una vez más respetuosamente mi liberación inmediata. Que Dios los bendiga, yo por mi parte los perdono (Mateo 5:44).