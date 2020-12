Se alista EU para comenzar vacunación el próximo lunes

El secretario del Departamento de Salud de Estados Unidos (EU), Alex Azar, anunció que el Gobierno federal se alista para comenzar a distribuir, el lunes o martes de la semana entrante, la vacuna de la farmacéutica Pfizer.

“Mientras negociamos con Pfizer para obtener la información que los doctores necesitan para prescribirla adecuadamente, trabajaremos para transportar los cargamentos, así que podríamos ver a gente siendo vacunada el lunes o martes de la próxima semana”, detalló el funcionario federal.

Ayer, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el “uso de emergencia” del fármaco contra el COVID-19, despejando el camino para que los estadounidenses reciban las primeras dosis, de acuerdo con los diarios The Washington Post y The New York Times.

Esa decisión se produce después de que un comité de expertos independientes recomendara a la FDA aprobar de manera urgente la vacuna de Pfizer, que se administra en dos dosis con 21 días de diferencia y tiene una eficacia de 95 por ciento.

Además, la administración de EU informó que ya compró otros 100 millones de dosis de la vacuna de Moderna, cuya aprobación por las autoridades se podría dar en los próximos días, por lo que el número total que ha adquirido de esta compañía asciende a 200 millones.

La compañía concretó que las nuevas dosis serán entregadas durante el segundo trimestre de 2021, y recordó que del primer pedido de 20 millones llegarán a las autoridades antes del final de 2020, y el resto, 80 millones más, en el primer cuarto del siguiente año.

La empresa también señaló que EU tiene opción de comprar otros 300 millones de biológicos de la llamada mRNA-1273 si lo desea en el futuro, como parte de la llamada operación “Warp Speed” (“Máxima Velocidad” en español) lanzada por el Gobierno federal.

Fuente: El Informador