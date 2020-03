‘Se encuentra Juárez sobre zona tectónicamente activa’

Ciudad Juárez, Chih.- El doctor Óscar Dena, coordinador del Centro de Investigación en Geociencias de la UACJ, informó que Ciudad Juárez se encuentra en una zona tectónicamente activa, y desde 2013 la universidad ha realizado trabajos de investigación que han sido de ayuda para registrar las áreas más propensas a sufrir daños a causa estos fenómenos naturales.

Agregó que es primordial que los juarenses adquieran una cultura de prevención ante estos casos, pues aseguró el doctor Dena que los sismos en esta zona fronteriza seguirán presentándose.

El temblor ocurrido este 26 de marzo a las 9:16 de la mañana, fue de 5.5 grados de magnitud y su epicentro se registró en Pecos, Texas, a 200 kilómetros de esta frontera.

Dijo que gracias a la estrecha colaboración que la UACJ sostiene con UTEP, se obtuvo la información que una hora después de que se presentara el primer temblor se produjo otro de una magnitud de 3.0, solo que no lo percibieron los juarenses debido a su bajo nivel.

Los trabajos de alumnos de esta institución académica han encontrado presencia de grietas en la zona de Guadalupe, e incluso se han encontrado desplazamientos en la sierra de San Ignacio que prueban la presencia de sismos en la región.

No solamente en esta frontera se han registrado sismos, en todo el estado de Chihuahua se han presentado estos eventos telúricos con anterioridad. Incluso se considera que el Río Grande desapareció totalmente de la zona como consecuencia de un evento sísmico que se dio en 1752, hace 268 años. Mientras que en Parral, pero en 1928, se presentó un terremoto de magnitud 6.5.

El doctor Dena aseguró que es muy difícil, casi imposible poder predecir cuándo ocurrirá un sismo nuevamente.

“Si hablamos de una alerta temprana, la onda viaja a 6 kilómetros por segundo. En este caso, como el epicentro fue a aproximadamente 200 kilómetros, habríamos tenido solo 40 segundos para evacuar. Sería imposible”.

Actualmente, la UACJ cuenta con un sismógrafo de fuente activa y de intervención, el cual solo puede usarse después de que ocurre un temblor, y para realizar un mapeo de las zonas de riesgo sísmico. Ciudad Juárez se encuentra en una falla sísmica conocida como la Falla de la Montaña Franklin, la cual es capaz de generar movimientos telúricos de hasta 7.0.

Esta falla, explicó el doctor Dena, entra a Juárez en la zona de Anapra (por el arroyo de las víboras), y baja a la Carlos Amaya, cerca de la Iglesia del Carmen.

El doctor Dena remarcó que es importante que el trabajo de la academia se utilice para beneficio de la sociedad, como lo son los mapas diseñados de la ciudad que resaltan los lugares con mayor riesgo en caso de sismo, ya que actualmente existen en la ciudad casas con material muy poco resistente, que pueden resultar perjudiciales para muchas familias juarenses.

“Es importante que las autoridades coloquen una normatividad a los desarrolladores para que incorporen las medidas necesarias y tener una ciudad más resiliente, capaz de soportar situaciones de este tipo”.

Las recomendaciones que emite el Centro Nacional de Prevención de Desastres consta de tres escenarios: antes, durante y después de un sismo.

Antes:

-Prepara tu plan familiar de protección civil

-Organiza y participa en simulacros de evacuación

-Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo

-Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

-Prepara tu mochila de emergencia

Durante:

-Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad

-Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas

-Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes

-Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas

Después:

-Revisa tu casa después de un sismo

-Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia

-No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades

-Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta

El doctor Dena invita a la comunidad a que participe en una encuesta que permite conocer lo que sintieron los habitantes de la región. Solo es necesario entrar a la siguiente liga: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us70008ggn/tellus?fbclid=IwAR0fYUu4-jcqywC8nr8vj4C9LVE2xqn6CF7J6Qk5KXrU9PTvZQH5YYk0HYs