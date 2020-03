Se inspira desde Juárez

Luis Cortés Cervantes (Acapulco, 1981) prefiere enfocarse en el presente, el futuro lo pone ansioso. Es hijo único y nació bajo el signo de piscis; el músico, productor y coescritor de artistas nacionales e internacionales cuenta con más de 20 años de trayectoria. A pesar de definirse como una persona introvertida fuera del escenario, trasmite simpatía en sus palabras.

Ser vocalista de Tolidos le ha dado la oportunidad de crecer junto a varias generaciones de seguidores, de compartir anécdotas y recuerdos, sin embargo empieza una nueva etapa, como solista, sin dejar a un lado el proyecto de vida que tiene con la banda.

Los últimos 10 años de su vida ha residido en Ciudad Juárez, y lo cautiva tanto que al hablar de ella su rostro se llena de emoción y orgullo. Su serie favorita es Game of Thrones; le gustan las películas de los 80, como Blade Runner, y en ella se inspiró para el video de su canción “Tan rotos que embonamos perfecto”.

¿Cómo ha influido Tolidos en tu vida?

Me ha dado la oportunidad de crecer con varias generaciones de nuestro público. Ahora estamos en stand by, pero eso no quiere decir que el proyecto deje de existir, que no tenga vida entre nosotros.

¿Qué es lo más difícil y gratificante de ser solista?

Es un poco tedioso, aunque he tenido la oportunidad-necesidad de hacer todo el disco: escribir, grabar, componer, producir, mezclar. Muchas veces son abrumadoras las responsabilidades. Pero la satisfacción que trae consigo es grande, y mi mayor logro es ver la reacción del público.

¿Tu mayor inspiración?

La mayoría de las canciones son autobiográficas; a veces es difícil compartir ciertas cosas, pero al final que la gente se identifique con ellas es algo que hace que el proceso valga la pena.

¿Cuál es tu canción favorita de tu disco como solista?

“Tan rotos que embonamos perfecto”, el sencillo que acabo de lanzar a fines de 2019 y que es también título de mi primer álbum. La canción habla de estar rotos en el sentido de que llegan temporadas en tu vida en las cuales no crees en el amor, pero de repente hay una esperanza que te devuelve la fe en que sí existe. Es una forma de decirle a las personas que no va a durar por siempre un corazón roto.

Si no fueras cantante, ¿qué te hubiera gustado ser?

Director de videos, fotógrafo o algo que tuviera que ver con el arte, tal vez pintar o ser artista gráfico; me gusta mucho dibujar.

¿Cómo defines Juárez?

No todo es muerte y narcotráfico; es un lugar donde la gente es súper chingona; el clima hostil nos hace más solidarios. Existe una combinación cultural increíble entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez… simplemente dense una vuelta por la frontera, está suave.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Me gusta leer, la fotografía, el stand up; de hecho, me he ido metiendo más en el stand up porque tengo varios amigos standuperos, incluso inicié un curso, pero no lo terminé porque tuve gira. Es algo que me llama la atención, pero no considero que en este momento haría uno, pero sí me gustaría.

¿Te gustan los deportes?

¡Sí! Me gusta muchísimo el box, le fui agarrando cariño, disfruto verlo y lo practico de una manera no profesional; pienso que es una forma de meditación: no puedes estar pensando en el problema de hace tres horas o en el futuro inmediato, tienes que estar en el presente porque si no te van a partir tu madre. Mi boxeador favorito es Vasyl Lomachenko.

¿Qué significan tus tatuajes?

Son recuerdos de las etapas de la vida; por ejemplo, estos diamantes son de una canción de Tolidos donde escribí que estaba lloviendo diamantes, entonces dije eso sería un buen tema para un tatuaje; todavía no lo termino, pero ya lo empecé.

¿Los sueños se cumplen?

Sí, con un chingo de esfuerzo, trabajo, suerte, todo. Va a estar súper cliché lo que digo, pero no hay que perder la esperanza, hay que seguir chingando, chingando y chingando, con esto me refiero a seguir trabajando de una manera inteligente y si no te funciona una cosa tratarlo de otra manera; esforzarse y ser inteligente en lo que estás haciendo y tal vez tus metas te llevan a otras metas que no tenías planeadas pero que te van a dar una satisfacción inmensa.

¿Tu mayor satisfacción?

Ayudar a las personas a través de mi música, creo que es una satisfacción que compartimos la mayoría de los músicos; me refiero a que las canciones compartan un mensaje esperanzador que ayuden a las personas a no sentirse solas. Un ejemplo de ello es la canción que escribí para agradecer a mis seres queridos por apoyarme, por estar ahí y formar parte de este proyecto.

¿Cuál es tu libro favorito?

No leo mucho, pero recomiendo a Daniel Goleman; nos haríamos un favor si todos leyéramos sus libros (Milenio).