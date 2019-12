Segob desvió 2 mil mdp a firma ligada a García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una transferencia de 2 mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación hacia una empresa relacionada con un familiar del ex funcionario federal Genaro García Luna, reveló su titular, Santiago Nieto Castillo.

MILENIO confirmó que esta área de la Secretaría de Hacienda descubrió que durante el gobierno de Felipe Calderón, la Segob envió esa cantidad a una compañía que, a su vez, remitió 24 millones de pesos a una de las firmas a las que se bloquearon sus cuentas hace una semana.

Para la UIF esta es una de las pruebas fundamentales para mantener congeladas 11 cuentas bancarias ligadas con el ex funcionario panista y por ello, Nieto Castillo adelantó que en los próximos días presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Explicó que los delitos por los que investigan a García Luna son enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que solicitarán información a diversas agencias de Estados Unidos con las que mantienen coordinación.

Precisó que la indagatoria se amplió contra otros cinco ex servidores públicos que integraban el primer círculo del ex secretario de Seguridad Pública federal, entre ellos Luis Cárdenas Palomino; enfatizó que también han detectado irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

Nieto Castillo puntualizó que la pesquisa abarca de 2009 a la fecha y, dado que el delito de lavado de dinero prescribe a los 10 años, aún están en tiempo de presentar la denuncia ante la FGR.

Funcionarios del gobierno federal consultados por MILENIO comentaron que, además del ex jefe de División Regional de la Policía Federal Luis Cárdenas Palomino, entre los investigados están el ex comisionado Facundo Rosas, el ex jefe de División Regional Francisco Javier Garza Palacios, y el ex jefe de la División Antidrogas, Armando Espinosa de Benito.

Agregaron que también hay señalamientos contra la ex comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes, actual secretaria de Seguridad del Estado de México, y que se revisa la actuación de otros ex servidores públicos que guardaron cercanía con García Luna, pero no dijeron nombres.

En entrevista al término de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional, Nieto Castillo mencionó que los delitos que se indagan presuntamente se cometieron entre 2009 y 2012, es decir, en el sexenio de Calderón.

“Pues sí, se trata de un desvío de 2 mil millones hacia una empresa, y de esa empresa se desvió una cantidad menor (a una compañía) perteneciente a la familia García Luna.

Estamos en ese proceso de investigación y presentaremos esta misma semana la denuncia ante la Fiscalía General”, expresó.

—¿Hay más ex funcionarios? —se le preguntó. —Es correcto, hay más ex funcionarios —respondió.

—¿Del ex presidente Calderón, quiénes concretamente?

—Sí. Luis Cárdenas Palomino, entre otros.

Reacciones

“Quiero saber en qué época fue, cuánto se transfirió y con qué cuentas; quiero que (Nieto) me comunique antes de dar otra información”

Olga Sánchez Cordero

Secretaria de Gobernación

“Las investigaciones se tienen que hacer conforme a derecho… no hay que hacer juicios ante investigaciones tan delicadas”

Laura Rojas

Presidenta de la Cámara de Diputados