Seguro Popular desaparece; nace Insabi

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la inconformidad de padres de menores con cáncer, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron ayer la desaparición del Seguro Popular, que atendió a 51.6 millones de derechohabientes, y avalaron el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que pretende atender a 69 millones de mexicanos, y se comprometieron a solventar omisiones en una nueva reforma.

Con 67 votos favorables de los partidos Morena, Verde, del Trabajo y Encuentro Social; 22 en contra del PAN y Movimiento Ciudadano, así como 14 abstenciones de PRI y PRD, el pleno del Senado avaló, sin cambios, esta reforma enviada por la Cámara de Diputados y la canalizó al Ejecutivo federal para su inmediata entrada en vigor, para que sea considerada en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.

La aprobación se dio horas después de la polémica generada por Geovanna Bañuelos, coordinadora de los senadores del PT, quien pidió a la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, que no autorizara el ingreso de padres de niñas, niños y adolescentes con cáncer a la zona de balcones, porque el martes bloquearon el Senado; incluso advirtió que si los dejaban entrar, ella llevaría al Senado a mineros, ganaderos y personas enfermas de cáncer inconformes.

A pesar de la insistencia de Bañuelos, la titular de la Mesa Directiva, y después el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, autorizaron la presencia de este grupo de padres de familia que suman semanas de activismo para exigir, primero, el abasto puntual de medicamentos y, después, para intentar que el Senado modificara la minuta de la Cámara de Diputados porque, desde su perspectiva, desaparecer el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos deja en el desamparo a enfermos graves.

Unos minutos después de la aprobación en lo general de la reforma y de conocerse que Morena no aceptaría ni una sola modificación, en conferencia de prensa el grupo de padres de familia lamentó que el Senado no haya garantizado que se reconocerán las pólizas actuales y que no se dejará en el desamparo a los enfermos.

Israel Rivas anunció que impulsarán un movimiento nacional por la garantía de la salud de todos los mexicanos.

Desde la tribuna, Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud, aseguró que el Senado sí escuchó a los padres de familia; por eso decidió hacer cambios a la exposición de motivos y a los considerandos, para dejar en claro que los actuales inscritos en el Seguro Popular mantendrán sus derechos, sin menoscabo alguno.

Sin embargo, desde la perspectiva de las panistas Alejandra Reynoso y Martha Márquez, esta decisión es un engaño, porque la aplicación de la ley no se basa en los considerandos ni en la exposición de motivos, sino en el cuerpo de ley, y eso no se tocó, por lo que los padres de familia estarían en la mayor vulnerabilidad.

Aunque el pleno del Senado decidió no admitir ninguna propuesta de modificación, para no regresar la minuta a los diputados, la propuesta del morenista Germán Martínez, para que el nuevo Instituto pueda trabajar de la mano del IMSS-Bienestar, generó la promesa de que el Senado comenzará a trabajar una reforma para incluir este tema y otros que generan preocupación (Milenio).