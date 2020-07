Semáforo del Covid-19 no es para negociar con gobernadores: Gatell

El Semáforo de Riesgo Epidemiológico para Covid-19 que se presentó el viernes 3 de julio sigue vigente y no ha estado nunca a negociación con los estados, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia diaria sobre el coronavirus.

Este semáforo, explicó, “nosotros lo producimos todas las semanas independientemente de que entre en operación, porque es para nosotros un instrumento de monitoreo del riesgo y no se trata de negociarlo con los estados. No está sujeto a negociación. Es un instrumento técnico. Nosotros le decimos a los gobiernos estatales esto es lo que se identificó en tu entidad”.

Sin embargo, aclaró que en no pocas ocasiones, “los gobiernos estatales nos dicen: ah pero resulta que ya abrí tres hospitales más, tómamelos en cuenta. Lo que decimos es: verifiquemos que está en el sistema único oficial, establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para que me reportes tu ocupación hospitalaria; si no está, no te lo puedo tomar en cuenta. Y la calificación que sale es la que sale del método. No es que sube, bájale. No hay negociación alguna, es un instrumento técnico”.

Por el contrario, si en esas conversaciones con los gobernadores, la gobernadora y la jefa de Gobierno se descubre que hay algo que en realidad no ha sido considerado, se incorpora.

Respecto a si el semáforo sigue funcionado o ya se desechó como instrumento, López-Gatell señaló que el viernes 10 de julio se decidió no actualizarlo “y esto fue mal interpretado por algunos medios de comunicación y caricaturistas que pusieron que habíamos tirado a la basura el semáforo. No está tirado a la basura. Sigue vigente, es una disposición que se publico en el DOF y sigue vigente hasta que no sea revocado”.

También aclaró que no hay pleito con los estados ni el gobierno federal les está pasando la responsabilidad a ellos. “Falso, esa es una atribución del gobierno federal, pero no se actualizó porque identificamos inconsistencias en la información que proveen algunos estados”.

En este punto aprovechó para señalar que hubo reacciones, “hubo sentimientos de culpa de que ya los estamos criticando. Nadie se debe ofender. Este es un espacio técnico y lo que decimos lo decimos con evidencia. Sabemos exactamente cuántos y cuáles estados no actualizaron información muy importante, en especial de la ocupación hospitalaria, por eso se paró la actualización”.

Además, aseguró que durante las conversaciones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hubo propuestas de que fuera quincenal.

“Nos pareció buena idea, porque sí, el semáforo requiere para su implantación algunos días (para llevarlo a la práctica) en los comercios, en la actividad pública, en las empresas. Si lo cambiamos cada semana sería desgastante adaptarse a un ritmo tan rápido. No quedó como un acuerdo, pero nos parece que se sincroniza con lo que ocurrió esta semana”.

López-Gatell adelantó que este jueves sostendrán una nueva conversación con la Conago y se revisará el semáforo que sigue vigente en tanto no se emita uno nuevo.