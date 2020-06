‘Sólo atiendes a la mamá del Chapo’, le reclaman a AMLO

Familiares de personas desaparecidas reclamaron este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz que bajara de su vehículo y que escuchara su caso, y al no obtener respuesta favorable una mujer le reclamó que en marzo pasado sí descendió de su transporte para saludar a la madre del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán.

Un video que publicó Proceso muestra el momento en que el automóvil con el presidente a bordo trataba de abrirse paso, al salir de instalaciones militares.

“Que se baje, que se baje”, le gritaron manifestantes mostrando pancartas, en algunas de ellas con los rostros de sus familiares desaparecidos.

“Solo atiendes a la mamá del Chapo”, exclamó una mujer en otro momento.

Una manifestante incluso se colocó frente al automóvil, sujetando una pancarta, aunque luego la retiraron.

“Quiero a mi hija, quiero a mi hija”, gritó otra mujer poco antes de que se alejara el vehículo.

“Él nos prometió en campaña que iba a haber justicia, que iba a haber búsqueda, y no; nos dio un lugar de honor cuando vino aquí el 2 de diciembre a Veracruz y desde entonces no nos toma en cuenta, no se vale”, dijo una de las manifestantes, Elvia Cancela Jiménez, de acuerdo con Reforma.

“Nosotros creímos en él y él nos está fallando, que se acuerde que somos pueblo”, agregó.