Soy seguidor de Cristo: coordinador de Morena en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El coordinador de los diputados de Morena en Chihuahua, Miguel Ángel Colunga, se pronunció a favor de la vida y la idea tradicional de familia, además de asegurar ser un seguidor de Cristo.

“Soy cristiano, soy seguidor de Cristo, y en ese sentido quisiera hacer un resumen, a los seguidores de Cristo tenemos muy claro cuatro aspectos”, dijo al señalar:

Los cristianos en primer lugar, somos los que conocemos a Jesús.

Segundo los que queremos vivir como él, pero vivir no de manera aislada, sino vivir como él para seguirlo y la única manera de seguir a Jesús en iglesia, comunidad, en familia y sociedad, a mí me queda claro, en forma individual no podemos ser seguidores de Jesús.

“Nuestra misión es ser apóstoles de Jesús, es conocer, seguir a Jesús para transformar nuestra vida, la de los demás, la de la sociedad”, refirió en tercer punto.

En el punto cuatro acotó que “si no concluimos y no aterrizamos en esa parte como cristiano, apóstol, como seguidor de Jesús estoy fallando en algo, tiene qué concluir en transformación individual y colectiva.

Aseguró que estos aspectos son los que han puesto a cada uno en el lugar que le corresponde.

“Soy un creyente y soy defensor de la vida sin ninguna duda, la vida es la parte esencial de este mundo, de nuestro padre Dios, incluso es el Dios, es el Dios de la vida, cuenten conmigo construir juntos con ustedes, un transformador de vida y voy a ser un transformador de sociedad”, subrayó.