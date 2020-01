“Sufrimiento no es un show”, responde Sicilia a AMLO

Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y promotor de la marcha de víctimas a Palacio Nacional que inicia el 23 de enero, afirma que ninguna causa que defienda los intereses de las víctimas puede considerarse un show, y propone la formación de una comisión de la verdad que exhiba a quienes estén coludidos con el crimen organizado.

“No somos un show. El sufrimiento no es un show. Jamás hemos dañado la investidura presidencial, esto no tiene que ver con el gabinete de seguridad, sino con una política de Estado que sólo puede articular el Presidente”, responde el activista luego de que Andrés Manuel López Obrador anunció que se ausentaría de Palacio Nacional para no reunirse con la comisión de organizaciones de la marcha.

“Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el gabinete de seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico”, afirmó el Ejecutivo en su conferencia matutina del lunes pasado.

Al respecto, Sicilia considera que es indispensable reunirse con el presidente López Obrador, pues es el único que puede articular una política de Estado.