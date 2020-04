Trump deporta sin trámite y a deshoras; no aplica a migrantes protocolo por COVID-19

Internacional- En la actual emergencia por coronavirus, el gobierno de Estados Unidos deporta a mexicanos de madrugada y sin mediar trámites.

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, afirmó que estas deportaciones vía fast track se hacen a altas horas de la noche y sin la debida presencia de personal del INM, lo que ocasiona que los migrantes no encuentren albergues abiertos y se expongan a la inseguridad.

Por la frontera bajacaliforniana EU deporta cada día al menos a 150 mexicanos, a quienes no aplica protocolos para detectar COVID-19.

En la frontera Coahuila-Texas algunos repatriados denuncian que las deportaciones son de madrugada.

Tamaulipas activó una alerta al tener conocimiento que EU retorna a mexicanos a horas atípicas y solicitó a la Federación intervenir para que personal médico revise la salud de los deportados.

Encargados de albergues y comedores para migrantes en Sonora afirman que la Patrulla Fronteriza retorna indocumentados de madrugada, cuando es más difícil realizar análisis para detectar casos de coronavirus.

Ayer, el gobierno de Trump comenzó a liberar migrantes detenidos en Luisiana, mientras el país padece la pandemia, denunciaron abogados.

Acusan deportación sin trámites

Autoridades de los estados fronterizos del norte acusan que los repatriados son enviados sin revisión sanitaria, pese a la pandemia.

Estados fronterizos de México con Estados Unidos denunciaron que el vecino del norte está deportando a migrantes a altas horas de la noche y sin trámites de por medio.

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aseveró que en estos momentos EU está expulsando vía fast track a los mexicanos indocumentados, al grado en que “ni siquiera están haciendo los trámites de deportación para México”.

En ocasiones, autoridades migratorias de EU deportan a paisanos a altas horas de la noche sin la debida presencia del personal del Instituto Nacional de Migración, lo que ocasiona problemas e incluso que estas personas, sin tener un rumbo fijo al cual dirigirse, toquen las puertas de los albergues para migrantes que ya se encuentran cerradas, afirmó.

A la frontera bajacaliforniana deportan, al menos, a 150 paisanos al día y a veces hasta cada noche, sin la obligada presencia de personal oficial, son expulsados de EU sin las debidas medidas de salud que garanticen que vienen libres de coronavirus.

En la frontera de Coahuila con Texas algunos repatriados han denunciado que las deportaciones se hacen de madrugada; tal es el caso de Elías Rodríguez, de Zacatecas, quien informó que trabajaba en EU, cuando de repente llegó una redada donde detuvieron a varias personas.

Narró que eran las 3:00 horas cuando fue deportado junto con 15 personas; “de madrugada no hay filtros para que nos tomen la temperatura, si venimos con algún síntoma del virus”, sostuvo el hombre de 45 años.

El gobierno de Tamaulipas activó la alerta al tener conocimiento que personal de la Us Customs and Border Protection envían en horas no establecidas a repatriados.

El temor es por la grave situación que EU está enfrentado a causa de la pandemia.

La Secretaría General de Gobierno confirmó haber solicitado a la Federación la inmediata intervención para control del flujo migratorio y los mexicanos repatriados sean ingresados en horas en que autoridades puedan revisar su estado de salud.

Entre enero y febrero EU expulsó a nueve mil 997 mexicanos, número que ingresó por los cruces fronterizos de Tamaulipas. El de Nuevo Laredo es un cruce permanente, mientras que los de Reynosa-Hidalgo y Matamoros-Bronwsville se turnan cada mes.

Denuncias

Encargados de albergues y comedores para migrantes en la frontera entre Sonora y Arizona afirman que desde la semana pasada que inició la epidemia en Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza realiza deportaciones de indocumentados por la madrugada, cuando es más difícil para las autoridades sanitarias realizar los análisis para detectar casos sospechosos.

Gilda Loureiro, representante legal del Albergue San Juan Bosco IAP, indicó que por el día hay personal de la Secretaría de Salud, Aduanas y oficiales de la Guardia Nacional que realizan el filtro de tamizaje para buscar los síntomas del coronavirus.

El padre Samuel Lozano de los Santos, encargado de Iniciativa Kino Border en México, advirtió que esta situación se agravó a partir de la implementación del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), una medida que buscaba mantener fuera de las fronteras de Estados Unidos a las familias que solicitan asilo en ese país hasta que las autoridades estén listas para estudiar sus peticiones.

En Chihuahua, los 14 albergues para migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez fueron cerrados por las autoridades de migración.

Cabe destacar que el gobierno de EU inesperadamente comenzó a liberar a inmigrantes detenidos en Luisiana, mientras el país atraviesa la actual pandemia de coronavirus, informaron abogados inmigratorios.

Varios de los abogados dijeron que les notificaron que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) comenzaría a liberar a sus clientes, a algunos de los cuales les habían negado la libertad condicional. Nathalia Dickson, abogada en Baton Rouge, Luisiana, señaló que conoce a 16 personas que serán liberadas de una cárcel.