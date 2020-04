Urge Cabada aplicar más pruebas para detectar coronavirus

Ciudad Juárez, Chih.- El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada, informó que se registró un importante incremento en las muertes por Covid-19 en el municipio, por lo que criticó la estrategia federal y urgió a implementar nuevas medidas, como serían el incremento de pruebas para detectar dicha enfermedad.

Señaló que se tienen 121 casos confirmados de contagio y 29 defunciones, lo que representa un índice de letalidad del 23.96%, más del doble de ciudades como Tijuana, que tiene 11.64% y 4 veces mayor que el índice mundial de 6.76%.

Consideró que para hacer frente a la pandemia, es necesario hacer la cantidad suficiente de pruebas y apuntó que en países como en Singapur y Corea del Sur, que han tenido éxito en sus acciones, aplican más de 7 mil pruebas por cada millón de habitantes; mientras que en México se realizan 159 pruebas por millón de habitantes, es decir 40 veces menos pruebas.

“Este tipo de estrategias cuestan vidas, que no pueden, ni deben considerarse solamente en números, porque antes que nada fueron padres, madres, hijas, hijos, amigos, familiares; que en muchos casos ya no pudieron ver a sus seres queridos. No debemos olvidar que cada vida humana lleva consigo la dignidad”, expresó.

Armando Cabada señaló la importancia de mantener las medidas de prevención de contagio.

Indicó que su administración ha entregado 50 mil despensas casa por casa, las cuales llegaran a más de 100 mil.

Se han entregado becas escolares para beneficiar a 4 mil familias, y se adelantó la entrega directa a padres de familia de los apoyos de los Centros de Bienestar Infantil.

Añadió que se han implementado descuentos a impuestos y derechos municipales.

Pidió redoblar los esfuerzos para no permitir que los avances se vengan abajo, ante el aumento de afluencia en las calles del municipio.

Ciudad Juárez agregó a las recomendaciones el uso de cubrebocas a las medidas de prevención, no se permite que más de dos personas vayan en los vehículos y el transporte público no podrá ir a más del 50% de su capacidad; entre otras medidas.