Ventanean aval de Olga a ‘Ley Bonilla’ por 5 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Olga Sánchez Cordero fue exhibida en redes sociales calificando de legal la reforma que amplía de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla en Baja California.

En un video se observa a la secretaria de Gobernación en una reunión con el gobernador, a quien asegura que dicha norma va a “pervivir”.

Es legal porque la norma está vigente”, expresa la también ministra en retiro. Bonilla le responde entre risas que con eso le basta.

Es todo lo que necesitamos, aunque no nos den los cinco años, con eso tengo”, contesta el morenista. También se escuchan aplausos de otras personas presentes.

El pasado 26 de septiembre, la funcionaria sostuvo en el Senado que la llamada Ley Bonilla es anticonstitucional.

Expresé hace meses o semanas mi opinión personal como abogada: la reforma es inconstitucional. No he cambiado, punto, la sostengo”, reviró a la priista Beatriz Paredes, quien le pidió definir la postura del gobierno federal sobre el tema.

Tras la difusión del video, la Segob emitió una tarjeta informativa en la que indica que Sánchez Cordero externó su sorpresa, pues no autorizó que la grabaran. En diversas entrevistas radiofónicas la funcionaria explicó que dio una opinión jurídica.

Una cosa es legal y otra cosa es constitucional. Entonces es legal, sí, porque la norma es vigente; es inconstitucional o no, eso lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional del Estado mexicano”, aseveró.

En entrevistas radiofónicas, aclaró que no sabía que la estaban grabando cuando pronosticó que la norma del Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador Jaime Bonilla va a “pervivir” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Indicó que se trató de un video no autorizado que circuló por la red Periscope, que fue captado cuando estaba en un “esgrima jurídico” con el fiscal entrante y el consejero jurídico del mandatario estatal.

Reiteró que la norma aprobada por los diputados locales es legal, en tanto la Corte no decida lo contrario, por lo que se tendrá que discutir la naturaleza del acto.

Si era un acto electoral, podrían promoverlo los partidos políticos, pero era después del proceso electoral, si era un acto que violentaba los derechos humanos, lo podía promover la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero habría que ver si era un acto que afectaba a derechos humanos, en fin, estábamos en un debate estrictamente jurídico, de hecho lo dije yo así, es un debate jurídico”, manifestó.

Sánchez Cordero destacó que quien festejó su comentario fue el gobernador “y dijo: me gusta la opinión aunque no dure los cinco años o algo así”.

Yo no tengo nada qué ocultar, di solamente una opinión jurídica que era legal, porque estaba la norma vigente y estaba yo viendo los diferentes escenarios de la legitimidad o de la legitimación de quién podría o no promover la norma y si no hay quien la pueda promover por las razones de la naturaleza del acto jurídico, entonces no se puede promover la acción de inconstitucionalidad”, manifestó.

Ayer por la tarde, Bonilla Valdez presentó a su gabinete en el Centro Cultural Tijuana.

Durante la ceremonia, indicó que la deuda de Baja California asciende a más de 30 mil millones de pesos.

PAN CONFÍA EN FALLO DE LA CORTE

La dirigencia nacional del PAN confió en que la Corte resolverá en favor de la acción de inconstitucionalidad que este instituto presentó ante la ampliación de mandato en Baja California.

Hace unos meses, el Congreso de esa entidad aprobó una ley para extender de dos a cinco años el gobierno del morenista Jaime Bonilla. Dicha acción fue validada mediante una consulta que el legislativo estatal realizó con la participación de menos de 1.0 por ciento del padrón electoral.

Este viernes, la presidencia del Partido Acción Nacional manifestó su confianza en la autonomía e independencia de la Corte y que los ministros harán valer la ley, sin someterse al interés del gobierno morenista ni de Jaime Bonilla, quienes han insistido en ampliar su mandato.

Señaló que la resolución de la Corte será fundamental para evitar que el laboratorio que se pretende establecer en Baja California “se pudiera aplicar a nivel federal” y recordó que este recurso busca que no se vulnere el orden constitucional y democrático en el país (Notimex).