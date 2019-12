Volkswagen convirtió una Combi de 1972 en un auto eléctrico

El tipo 2 de Volkswagen, mejor conocido en México como Combi, es uno de los vehículos más famosos de todo el mundo y que desde su creación en 1950, ha llevado a millones de pasajeros de todo el mundo. Es por eso que para celebrar el pasado y el futuro de este vehículo, la compañía alemana decidió transformar una Combi modelo 1972 en una camioneta eléctrica llamada Volkswagen e-Bus.

Para crear el e-Bus, Volkswagen Norteamérica pidió a la compañía de vehículos eléctricos EV West que se encargaran de darle nueva vida a la Combi de 1972, quienes reemplazaron el motor con una batería de 35.8 kWh, previamente usado en el e-Golf.

El vicepresidente de Volkswagen E-Mobility and Innovation, Matthew Renna, dijo al sitio The Drive que “es grandioso ver que el espíritu del hot rodding (autos clásicos) seguirá vivo en la era eléctrica”.

A pesar de algunas pequeñas modificaciones en su interior, la Combi de 1972 no perdió ninguno de sus detalles originales y su nueva batería le da una autonomía de hasta 201 kilómetros por carga.

Por otro lado, el jefe de EV West, Michael Bream, señaló al mismo sitio que “fusionar un modelo histórico de una marca icónica con la tecnología actual es solo una de las muchas maneras en que podemos acercarnos a un futuro más sostenible mientras continuamos disfrutando de nuestra rica herencia automotriz”.