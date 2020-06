Ranchos de César Duarte en Chihuahua, en el abandono; mueren miles de reses

Chihuahua, Chih.- Miles de ejemplares de reses finas, caballos pura sangre y especies exóticas que fueron decomisadas en los ranchos del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, se hallan en peligro de morir, ante la falta de recursos y el abandono por parte de las autoridades locales. En las propiedades del ex mandatario yacen los cuerpos de centenares de cabezas de ganado que murieron en las últimas semanas de hambre.

Mientras el ex gobernador continúa prófugo de la justicia, luego de ser acusado por peculado y enriquecimiento ilícito, el administrador que quedó a cargo de los ranchos incautados, Héctor Hugo Pérez, sostiene una batalla legal con el actual gobierno de Chihuahua, toda vez que no ha recibido su pago por atender los inmuebles del ex mandatario.

Ante la desesperación por el adeudo, Pérez denunció recientemente en dos cartas abiertas al gobernador, Javier Corral, el deterioro en el que se encuentran los ranchos de Duarte, al asegurar que miles de cabezas de ganado están muriendo debido a la desatención del actual gobierno.

El administrador encargado del mantenimiento de ganado aseguró que con recursos propios pagaba arreglo de cercos, caminos, redes hidráulicas y pago de nóminas.

“Mi trabajo consistía en encargarme del mantenimiento del ganado de los ranchos y de los inmuebles también en todos los sentidos y se los contratos a precio alzado que quiere decir esto, que de mi bolsa yo pagaba absolutamente todo, el mantenimiento de los ranchos, arreglos de cercos arreglo de caminos arreglos de las redes hidráulicas, pago de las nóminas pago de la energía eléctrica, pago de los bomberos pago de arreglo del mantenimiento de la maquinaria, mantenimiento de vehículos todo lo que es todo, suplementación del ganado, Alimentación que es fuerte, el contrato incluía todo”, explicó a MILENIO.

Aunque Héctor Hugo Pérez expuso la situación, para el gobierno de Chihuahua no existe desatención del ganado. La fiscalía de Chihuahua inició una investigación en su contra y nombró a un interventor para hacerse cargo de los ranchos, aun cuando Héctor Hugo Pérez sigue siendo el administrador de la propiedad.

“Le mandé hasta mensajes al señor gobernador y no me los contestó, de WhatsApp, (…) siento una agresión por parte del Estado porque yo pienso que me quieren doblegar por la fuerza del Estado sin haberme en ningún momento me han contestado uno de mis informes y he presentado muchísimos”.

Hilario Alvidrez Martínez, abogado defensor del contratista, aseguró a MILENIO que el costo del mantenimiento y manutención del ganado cobrado por Pérez se encuentra debajo del costo que manejan financieras, como Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

“Tenemos dos estudios realizados por FIRA como lo refirió el señor Hèctor Hugo en donde efectivamente el costo del mantenimiento y de la manutención del ganado que cobró el señor Hugo se encuentra por debajo del costo que cobró el señor Hugo, se encuentra por debajo de este costo que manejan las financieras como en la propia FIRA, información que ellos mismos tienen en su escritorio”, explicó el abogado.

El administrador de tres de los ranchos y cinco huertas nogaleras incautadas a César Duarte reclama que el gobierno actual no le ha pagado desde principios del año pasado y pretende recuperar lo que dice haber invertido en el cuidado de las propiedades

Héctor Hugo Pérez explicó que por invertir de su bolsillo ha agotado sus líneas comerciales y tiene problemas serios con instituciones bancarias.

“Hay dos contratos sobre todo, los de las Huertas nogaleras que me los pagaron en enero febrero y marzo del 2019 hasta ahí no me han vuelto a dar nada (…) yo los estoy sosteniendo con mi dinero, con mi patrimonio agoté mis líneas comerciales, mis líneas bancarias y ya traigo problemas traigo serios problemas con las instituciones bancarias”, detalló.

El abogado está confiado en que las autoridades estatales tendrán que pagar en algún momento, “hoy, mañana, en algún mes, dos meses, van a tener que hacerlo”.

Este rancho es solo una de las múltiples propiedades incautadas al ex gobernador César Duarte, acusado de enriquecimiento ilícito. Mientras sus propiedades se deterioran él sigue prófugo, con una orden de extradición girada para cuando se logre su detención, pues se presume que se esconde en el extranjero (Milenio).