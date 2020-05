Denuncian brote de Covid-19 en asilo local

Chihuahua, Chih.- Empleados del asilo Fraternidad, Luz y Amor A.C., en Ciudad Juárez, denunciaron un brote de Covid-19 dentro de la estancia y acusan a María de la Luz Kortright, directora de la casa de cuidado, de evitar que los enfermos fueron llevados al hospital y ocultar los contagios.

La Secretaría de Salud de Chihuahua confirmó que investiga el brote epidémico de coronavirus entre los residentes del asilo, y una mujer de 94 años de edad residente de la estancia fue trasladada al hospital con síntomas de Covid-19, además otros tres adultos mayores fueron aislados y son casos sospechosos.

Empleados del asilo Fraternidad, Luz y Amor, ubicado en una vivienda de la calle Tacámbaro, en el fraccionamiento Eréndira de Ciudad Juárez, informaron que la adulta mayor de 94 años era atendida por un médico particular que le administró tratamiento sin notificar la sospecha de Covid-19, pero ellos decidieron trasladarla al Hospital General de Ciudad Juárez porque presentó insuficiencia respiratoria.

Arturo Valenzuela, director médico la Secretaría de Salud estatal, informó que la paciente ingresó al hospital la semana pasada, y tomaron muestras a otros tres adultos mayores para confirmar o descartar contagios y prevenir un brote epidémico.

“Ante la insuficiencia respiratoria que presentó la señora fue trasladada al Hospital General en una ambulancia especial para Covid, se le tomó una muestra y se están explorando los contactos que pudo tener en ese asilo, se tomaron cuatro muestras en el asilo para descartar que sea Covid”.

“Es una paciente ya de edad avanzada, mayor de 90 años, que ha sido atendida por su médico particular, quien le administró distintos tratamientos y sospechó el Covid, pero no lo había notificado a la Secretaría de Salud; nos enteramos por personal de guardia del asilo que hizo el reporte”.

La madrugada de este martes, paramédicos atendieron a otra mujer residente del asilo, de 102 años de edad, quien presentó síntomas de Covid-19, dificultad para respirar y necesitaba oxígeno; fue llevada al Hospital General para su valoración médica.

Empleados del asilo denunciaron que la directora, María de la Luz Kortright, no se preocupa por los adultos mayores y ocultó los casos de Covid-19 diciendo que era faringitis, “no procura proporcionarnos los medios para protegernos de algún contagio y una de las huéspedes cayó enferma, y de la noche a la mañana su condición empeoró”.

Explicaron que la persona que limpia el asilo informó que era un caso sospechoso de coronavirus, pero la directora la obligó a presentarse a trabajar y la empleada dejó acudir hasta una semana después que le diagnosticaron Covid-19.

“Porqué se tienen que esperar a que se ponga una denuncia para querer tapar el sol con un dedo, si la persona que limpiaba les dijo que tenía a su hermana enferma, después salió positivo a Covid-19, y hasta que pasó una semana ella sola decidió ya no presentarse.”

“No se preocuparon por darle seguimiento a una simple faringitis, son personas mayores, son más delicados y aparte hay algunos ancianos con diabetes”.

Señalaron que hubo omisión de parte de la directora del asilo y los enfermos no fueron llevados a tiempo al hospital. “Nos dijo que no había nada de que preocuparse, mientras no tuvieran más de 38 grados de temperatura todo estaba bien, dijo denle un paracetamol, si más al rato sigue igual le dan otro y si mañana no ha mejorado le hablamos a los familiares”.

Mayra Bustillos, encargada de turno del asilo, dijo que la mujer de 94 años recibió tratamiento durante diez días en la estancia, el médico particular que la revisó dijo que era neumonía, y el miércoles pasado llamaron a paramédicos para llevarla al hospital (La Jornada).