DESENTUERTOS: RETENER CHIHUAHUA A CUALQUIER PRECIO

*RETENER CHIHUAHUA A CUALQUIER PRECIO

*CORRAL AMLOVER

*¿ACEPTARÁN A QUINTANA EN MORENA?

*LANZA PRI ANZUELO A INDEPENDIENTES

Sería un descaro que en horas laborales del gobernador Javier Corral y dentro del mismo Palacio de Gobierno, se trataran asuntos de su partido, el PAN.

Así se advierte, tras la visita que hizo a dicho despacho el presidente nacional de dicho instituto político, Marko Cortés, mismo que fue acompañado por Rocío Reza, la dirigente del CDE de Chihuahua.

Andan metidísimos en la operación electoral previo al 2021 y ya ni siquiera la disfrazan.

En una de esas Cortés fue a reclamarle a Corral que ande promoviendo a Víctor Quintana, para que sea el candidato de Morena a la gubernatura, en una actitud que se antoja intervencionista y que apuesta contra el PAN.

A menos que el titular del Ejecutivo le haya dicho a Marko que Quintana sería un rival más débil para que Maru Campos lo venza sin despeinarse –Ja- y por eso lo impulsa.

………………………

Y hablando del Palacio de Gobierno de Chihuahua, algunos han advertido la postura del gobernador, quien quiere dar la finta de ser un funcionario radical, de izquierda.

Aseguran que al decir que no va a despintar los grafitis “feministas” del edificio histórico, pretende llamar la atención de AMLO, para que crea que son del mismo costal ideológico.

Pretendería el de Chihuahua, influir de cualquier manera para que Quintana Silveyra sea considerado como candidato de Morena en el 2021.

Corral no quiere de ninguna manera a Cruz Pérez Cuéllar en la boleta electoral y si tiene que declararse AMLOver lo hará sin chistar.

………………………

Del que no se sabe si le darán el perdón, es de Víctor Quintana Silveyra, porque si renunció al Gobierno del Estado de Chihuahua, es por algo concreto.

Tendrá el hermano del ex rector de la UACJ, cierta seguridad de ser aceptado nuevamente en el partido de AMLO, si no, no hubiera realizado la faena.

Lo cierto es que también dice el dicho que del plato la boca se cae la sopa, así que hasta no ver que le levantan la mano, se creería lo de la absolución.

………………………

Los priistas no han dado su brazo a torcer, porque a pesar de que en las encuestas aparecen en el sótano, no están dispuestos a quedarse sin nada.

Así que andan viendo la forma de impactar en las elecciones del 2021, así tengan que aliarse con quien sea, incluido el PAN o algún independiente que quede desbalagado.

El diputado local del PRI, Omar Bazán, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado para que se reconozca la facultad de los partidos políticos de postular a un candidato independiente en el formato de candidatura común, en la elección que acuerden como ayuntamientos y/o diputaciones.

Con ello, el candidato independiente seguirá los procedimientos y formas establecidos para dicha figura, pero además con el respaldo de dos o más partidos políticos en su aspiración, explicó el legislador priista.

Seguro le andan echando el ojo a alguno de los personajes que ya haya participado como independiente y que asegure votos en cualquier rumbo del estado de Chihuahua.