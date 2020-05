Llega a 260 número de muertos en Juárez por Covid-19

Chihuahua, Chih.- El informe epidemiológico correspondiente al 29 de mayo del 2020, arrojó otros 95 contagios confirmados en el estado para sumar un total de mil 926 casos de COVID-19, informó la Secretaría de Salud.

El director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla destacó que se trata de un segundo día récord en confirmaciones, de las cuales 65 son de Juárez, 26 de Chihuahua y el resto de otros municipios.

Indicó que el informe arrojó también que se sumaron 42 recuperados para un total de 477, se descartaron 197 casos para llegar a 1,772, así como 681 sospechosos para alcanzar 2,093 casos. El número de defunciones se aumentó en ocho más para 322 fallecimientos.

Los casos activos confirmados de los últimos 14 días (del 16 al 29 mayo) son 833.

El Reporte COVID-19 Conferencia Informativa #107 – Virtual #64, indica que de los 1,926 confirmados, 1,187 pertenecen a Juárez, 520 a Chihuahua, 6 Bachíniva, 19 Cuauhtémoc, 8 Ojinaga, 3 Namiquipa, 26 Meoqui, 1 Julimes, 2 Camargo, 2 Saucillo, 4 Ahumada, 2 Guadalupe D.B., 12 Guachochi, 30 Delicias, 4 Ascensión, 1 Guerrero, 2 Bocoyna, 2 Madera, 56 Parral, 2 Buenaventura, 1 Temósachi, 1 Galeana, 3 Guadalupe y Calvo, 10 Nuevo Casas Grandes, 2 Rosales, 4 Jiménez, 2 Aldama, 1 Santa Bárbara, 2 Ignacio Zaragoza, 1 López, 4 Urique, 2 Janos, 1 San Francisco del Oro, 1 Guazapares, 1 Allende y 1 Coronado.

Las edades: 2 casos menores a 1 año, 5 de 1 a 4; 10 de 5 a 9; 10 de 10 a 14; 23 de 15 a 19; 70 de 20 a 24; 807 de 25 a 44; 735 de 45 a 64; 80 de 65 a 69; 68 de 70 a 74; 57 de 75 a 79; 37 de 80 a 84; 12 mayores de 85 y 10 mayores de 90. 56% son del sexo masculino y 44% del femenino.

Los 477 recuperados: 267 en Ciudad Juárez, 162 en Chihuahua, 4 en Bachíniva, 2 en Namiquipa, 1 en Julimes, 1 en Ojinaga, 2 en Meoqui, 4 en Guachochi, 8 en Cuauhtémoc, 4 en Parral, 1 en Guerrero, 10 en Delicias, 1 en Temosachi, 2 en Ahumada, 2 en Jiménez, 1 en Saucillo, 1 en Aldama, 2 en Nuevo Casas Grandes, 1 en Madera y 1 en Santa Bárbara.

De los pacientes confirmados, 454 casos (23.57%) se encuentra hospitalizado, 673 (34.94%) mantiene un tratamiento ambulatorio y 477 (24.77%) ya registró alta sanitaria.

Las 322 personas fallecidas: 260 corresponden a Juárez, 45 a Chihuahua, 2 a Cuauhtémoc, 2 a Guadalupe D.B., 1 a Ascensión, 1 a Camargo, 1 a Rosales, 1 a Bachíniva, 3 a Meoqui, 1 a Buenaventura, 1 a Delicias, 1 a Ignacio Zaragoza, 1 a San Francisco del Oro y 2 a Parral.

Edades de los fallecidos: 1 caso en el rango de 5-9; 52 de 25-44 años; 154 de 45-64; 34 de 65-69; 32 de 70-74; 19 de 75-79; 18 de 80-84; 6 de 85-89; 6 mayores de 90. 36% eran mujeres y 64% hombres.

La comorbilidad registrada: 25% diabetes, 32% hipertensión, 17% obesidad, 2% asma, 5% enfermedad cardiaca, 4% insuficiencia renal, 5% tabaquismo, 2% inmunosupresión, 0.3% VIH/SIDA, 1,7% EPOC, 5% otra

Defunciones por municipio e institución médica: Juárez: 132 IMSS, 97 Sector Salud, 24 Issste, 5 particular, 2 PCE. Chihuahua: 25 IMSS, 11 Sector Salud, 4 Issste, 5 particular. Cuauhtémoc: 2 IMSS. Guadalupe: 1 IMSS, 1 Sector Salud. Ascensión: 1 IMSS. Camargo: 1 IMSS. Rosales: 1 IMSS. Bachíniva: 1 Sector Salud. Meoqui: 1 IMSS, 1 Sector Salud, 1 particular. Buenaventura: 1 Sector Salud. Delicias: 1 Sector Salud. Ignacio Zaragoza: 1 IMSS. San Francisco del Oro: 1 Sector Salud. Parral: 1 IMSS, 1 IMSS Bienestar

Nuevo México, 7,493 casos confirmados, 2,728 recuperados y 344 decesos. Texas 61,006 confirmados, 1,626 decesos y 40,068 recuperados. El Paso 2,623 positivos, 77 fallecimientos y 1,508 pacientes recuperados.

En el país: 84,627 acumulados, 16,209 activos, 9,415 defunciones, 38,846 sospechosos, 140,553 negativos y 264,026 estudiadas.

En el mundo 5,593,631 confirmados, 1,335,039 (24%) de los últimos 14 días, 353,334 defunciones y la tasa de letalidad global es de 6.3%.