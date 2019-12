Acusan intento de ‘madruguete’ con ley de Infancias Trans

México.- En la sesión de comisiones unidas, momentos antes de que iniciara la sesión del pleno, el diputado local de Morena, Temístocles Villanueva, propuso que se llevara al Pleno el dictamen de “Infancias Trans”, que se aprobó en comisiones el mes pasado y permitiría a cualquier menor de edad modificar en su acta de nacimiento su nombre y sexo, pero la propuesta generó una respuesta en contra por parte de la oposición y de algunos diputados de Morena.

“Parece que quieren dar un madruguete, diputado Temístocles, no son las formas… en el último día de sesiones del congreso local”, dijo visiblemente molesta América Rangel, del PAN, y recordó que incluso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitó que se escucharan las opiniones de expertos antes de someter a votación en el Pleno el dictamen.

Mientras que Christian Von Roehrich, del PAN, argumentó: “a nosotros no nos invitaron a los foros de debate que hicieron y el dictamen que pretenden inscribir no está inscrito en la sesión de hoy de comisiones unidas, y no está inscrito en la orden del día del pleno… no vamos a permitir que se viole el orden, no vamos a permitir una chicanada, en un tema en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dejó en claro que los congresos locales no tienen facultades”.

Incluso los diputados de Morena, Nazario Norberto Sánchez y Carlos Hernández Mirón, de Morena, argumentaron que el dictamen debería votarse hasta el siguiente período ordinario de sesiones, en el 2020.

Mientras que Paula Soto, de Morena, y Alessandra Rojo de la Vega, del PVEM, argumentaron que el dictamen se aprobó en comisiones en noviembre y ya se podía llevar al Pleno.

Ante la discusión en comisiones unidas de Procuración de Justicia e Igualdad de Género, el diputado local de Morena, Eduardo Santillán, presidente de la primera comisión, propuso que el tema se discutiera en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la cual decidió que el dictamen no se votará hoy en el Pleno, sino hasta el próximo periodo de sesiones en 2020.

El dictamen de la llamada “Ley de Infancias Trans” implica una reforma al Código Civil de la Ciudad de México, para permitir que cualquier menor de edad, acompañado por alguno de sus padres o tutor, pueda solicitar la modificación de su sexo y nombre en su acta de nacimiento, sin necesidad de pasar por un proceso legal previo.