Captan impresionante explosión en Beirut

La fuerte explosión en la zona del puerto de Beirut que sacudió este martes la capital libanesa fue captada por videos de personas desde distintos puntos de la capital de Líbano.

Las grabaciones compartidas en redes sociales muestran una gran columna de humo gris que va seguida de detonaciones hasta que una gran explosión va seguida de una enorme onda expansiva que luego dejó una columna de color rojizo.

Uno de los videos más compartidos acumulaba más de 12 millones de vistas en dos horas, solo en una cuenta de Twitter, la del reportero Borzou Daragahi.

Otros muestran cómo sorprende a quienes grababan y pedazos de vidrio volando, o reacciones como la de un hombre que se resguarda para proteger a su hijo.

A father doing his absolute best to protect his son from the explosion in Beirut..

Pray for Lebanon 💔pic.twitter.com/c1Sfm8zvTs

— 2020 Predictions (@2020concepts) August 4, 2020