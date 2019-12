DESENTUERTOS: CONFABULAN DOWELL, ‘EL MANGAS’, EX CANACO Y HERMANO DE ‘TETO’

*REAPARECEN LOS BAEZA, ALGO MALTRATADONES

*¿SUSTITUIRÍA GARCÍA LUNA A ALFONSO DURAZO?

*CUANDO CORRAL SE RASGÓ LAS VESTIDURAS POR LUNA

Aunque algunos de ellos están en la banca, deben estar agradecidos de que al menos ya no son aparentemente perseguidos por la furia del gobernador Corral.

A juzgar por las caras, se les ve tranquilos, debido a la pausa política que ha significado para los priistas de cepa.

Con una foto subida a sus redes sociales, se puede observar al ex diputado local Daniel Murguía Lardizábal, al notario público Guillermo “Memo” Dowell, así como al ex presidente de la Canaco y ex candidato a diputado local, Alejandro Ramírez Ruiz.

Los personajes se reunieron a platicar hace unos días, siendo acompañados nada más y nada menos que por Gabriel Flores Viramontes, alias “El Mangas”, ahora un cercano a la 4T.

Aunque dicen que se conocen desde que iban a tomar sus clases de catecismo parroquial, también les ha gustado a grilla y en una de esas no se descarta que alguno o varios de ellos se lancen a algún cargo de elección en el 2021, que es lo más cercano.

…………………………

El ex gobernador José Reyes Baeza se dejó ver ayer en un evento de Javier Corral, donde también anduvo su tío Fernando Baeza Meléndez.

Los patriarcas del clan Delicias, anduvieron con lente oscuro, al mediodía, para la inauguración de una obra pública.

Se ven algo maltratadones ya, pero el colmillo lo tienen muy bien afilado y prueba de ello es que aunque haya ganado el PAN, ellos trascendieron, porque tuvieron pleito casado con el ex gober César Duarte Jáquez y el enemigo común los unió al panista.

…………………………

De ser real la acusación de que Genaro García Luna tuvo ligas fuertes con El Chapo Guzmán cuando fue funcionario público en México, pues ya es un candidato fuerte a ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay que recordar que el jefe del Ejecutivo tiene fuertes intereses con el Cártel de Sinaloa, al haber logrado de facto, un acuerdo con dicho grupo, tras la liberación descarada del Chapito Ovidio Guzmán.

Así que ahora que los gringos acusan a García Luna de favorecedor de narcos, pues seguramente acá en el país no le verán lo malo y hasta lo considerarán para sustituir a Alfonso Durazo.

Pero primero habrán de luchar por que Estados Unidos lo extradite y una vez acá liberarlo también. Qué cosas.

…………………………

Aunque ayer Javier Corral no aplaudió la detención de Genaro García Luna, lo cierto es que muchos recordaron que el ahora gobernador fue férreo defensor del ex alto funcionario de seguridad en México.

Luchó por que allá por el 2009, García Luna no compareciera en el Congreso de la Unión por un asunto particular. Arengó a sus compañeros diputados entonces y aquellos lo vitorearon efusivamente.

Hoy no le queda más a Corral que apechugar.

Aunque también cabe decir que al ser entrevistado, Corral dijo que la aparente vinculación al crimen por parte de García Luna, no representa un golpe para el PAN.