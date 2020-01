DESENTUERTOS: PRIMERO VS DUARTE Y AHORA VS CORRAL

*PRIMERO VS DUARTE Y AHORA VS CORRAL

*LA MARU NO QUISO QUEDARSE A LA RETAGUARDIA

*‘IN CRESCENDO’ AGRESIONES A PERIODISTAS

*ATENDER A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ES UN SHOW: AMLO

La alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, no se quiso quedar atrás y también se destapó. Y no es que estuviera cobijada.

Se había hecho de la boca chiquita, pero al ver que medio mundo anda desaforado, optó por decir que también tratará de ser candidata para buscar la gubernatura.

Este año, lo más seguro es que los tiradores ya ni van a trabajar, por estar operando en sus proyectos políticos.

Pero por el contrario, deberían redoblar esfuerzos, para demostrar con trabajo sus capacidades.

En los análisis del trabajo del actual gobernador, debe pesar el hecho de que nunca fue presidente municipal, así que no tenía experiencia en gobernar. Por eso los resultados.

Debiera ser requisito el haber dirigido un municipio, para aspirar a ese puesto.

………………………

Y hablando de los destapados, hasta el abogado Jaime García Chávez habló de ir por la gubernatura, para suceder a su ex amigo Javier Corral.

Hace cinco años tenían idilio político ambos personajes, con Unión Ciudadana, pero vino la separación y la traición, según el propio litigante.

Así que ahora para hacerle mosca, García Chávez resucitará a Unión Ciudadana, confiado en que podría amalgamar a las masas en torno suyo.

Antes fue contra César Duarte y ahora irá contra Javier Corral.

En toda batalla debe hacer un villano y ahora le toca serlo al gobernador en turno, según la visión del abogado.

………………………

Los malos tratos de parte de los policías de todos los niveles de gobierno a los periodistas siempre han existido, a la hora de coincidir en la cobertura de eventos noticiosos.

Sin embargo, queda claro que las agresiones son un delito y una violación a los derechos humanos, así que los culpables deben ser castigados.

Lo último en Chihuahua ha sido que trogloditas estatales dispararon hacia un dron de un medio de comunicación. Antes le arrebataron a un reportero su teléfono celular.

Aquello de que “los periodistas de Chihuahua tendrán una libertad como nunca antes”, ha quedado en el cesto de la basura, como simple verborrea de hipocresía.

………………………

Aunque se la pasa en un show diario con la mañanera, llamó la atención que el presidente López Obrador dijera que no recibirá a la caravana por la paz y la justicia, porque no le gusta “dar show”.

Así es como ve el presidente, el tener una atención con las miles de víctimas de la violencia: como “un espectáculo”.

Pero dedicarle horas para decir una sarta de sandeces, como el hecho de que los mexicanos le deben pagar 500 pesos de su bolsillo para el avión presidencial, eso no eso no es una estupidez, según él.

Los líderes de la caravana, como los integrantes de la familia LeBarón y Javier Sicilia, serán recibidos por el gabinete de seguridad, pero no por el presidente, que no se rebaja a eso.