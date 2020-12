“Hay enorme evidencia de fraude”, insiste Trump tras victoria de Biden

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insistió en que hubo “fraude” en las elecciones del pasado 3 de noviembre, a pesar de que este lunes el Colegio Electoral confirmó la victoria del demócrata Joe Biden.

“Está surgiendo tremenda evidencia de fraude en la votación. ¡Nunca ha habido nada como esto en nuestro país!”, tuiteó el mandatario, quien se niega a reconocer su derrota.

La afirmación fue etiquetada por Twitter con el mensaje: “Esta afirmación sobre fraude electoral es disputada”.

Horas antes, Trump tuiteó que “se han encontrado problemas tremendos con las máquinas de votación. Tantos que es ridículo. Capaces de convertir una victoria abrumadora en una derrota por estrecho margen. Eso no es lo que Estados Unidos es”.

El lunes, los delegados del Colegio Electoral votaron en los diferentes estados de Estados Unidos y confirmaron el resultado de las presidenciales del 3 de noviembre: Biden obtuvo 306 votos electorales, contra 232 de Trump.

Las demandas presentadas por el equipo legal del mandatario, en su intento por revocar el resultado, han sido desechadas, y la Corte Suprema también se negó a ver el caso de algunos estados, pero aun así, Trump insiste, sin pruebas, en que él ganó y le “robaron” la elección.

Tremendous evidence pouring in on voter fraud. There has never been anything like this in our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020