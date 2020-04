Con AMLO hemos encontrado una puerta cerrada: CCE

Luego del anuncio del plan económico para enfrentar la crisis por el coronavirus que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusó que con el gobierno de la 4T solo han encontrado puertas cerradas, por lo que adelantó que hoy se reunirán cerca de mil empresarios para afinar una nueva propuesta.

En videoconferencia, el presidente del organismo, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que en Palacio Nacional no se han tenido las respuestas necesarias, ya que continúan impulsando programas sociales, por lo que dijo que la única manera de tener un apoyo es inscribiéndose a esas ayudas para los más pobres.

“Creemos que hemos encontrado una puerta cerrada a nuestras propuestas; no se pidieron apoyos a las empresas para rebajar impuestos, se está pidiendo apoyar a este universo (de trabajadores) que no viven de los programas sociales.

“Eso quisiera que se le preguntara al gobierno. Cómo va a crear 2 millones de empleos en nueve meses con estas condiciones y cuánto costará y de dónde saldrá el dinero para crear los empleos, hasta donde recordamos, no se ha creado nunca una cantidad tan importante de empleos”.

El jueves los representantes del CCE, Consejo Mexicano de Negocios, la Asociación de Bancos de México y Concamin presentaron al Presidente un programa de 90 días para evitar el cierre de empresas y conservar empleos.

El CCE consideró que sin estas medidas el PIB caería entre 7 y 10 por ciento, la inflación se elevaría entre 6 y 10 por ciento, y provocaría el desempleo de entre 800 mil y un millón de plazas.

La propuesta contemplaba un programa de “vacaciones pagadas”, diferir el pago de contribuciones a seguridad social y establecer un fondo de hasta 100 mil millones de pesos para garantías de crédito para pequeñas y medianas empresas, entre otras.

A la propuesta, el mandatario dijo que solo se mantendrían las medidas existentes para abril y el resto se vería “poco a poco”.

En tanto, empresarios y sindicatos de Jalisco rompieron con el CCE al considerar que no les gustó la respuesta al plan de rescate del mandatario, y solicitaron diálogo directo con el gobierno federal al aclarar que el organismo no los representa.

Abierto a revisar plan

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el plan que presentó el domingo no sufrirá cambios, a menos que no funcione, y señaló que será un ejemplo a escala mundial, porque con la pandemia se “está derrumbando” el modelo neoliberal.

“Cuesta trabajo entenderlo, pero esta es la vía mexicana, es enfrentar las crisis con inversión pública para el desarrollo y el bienestar del pueblo, primero. Segundo, buscar el pleno empleo. Tercero, honestidad y austeridad republicana. Esa es la fórmula”, explicó.

El titular del Ejecutivo dijo que la disminución de salarios y eliminar el aguinaldo de altos funcionarios significará un ahorro de 3 mil millones de pesos e insistió en que no se van a condonar impuestos porque si no, no habría recursos para entregar a la población vulnerable.

“Incluso pensamos que va a ser un modelo a seguir para otros países, estoy viendo que se está derrumbando el modelo neoliberal”.

Por la tarde, el mandatario se reunió con Daniel Servitje, de Grupo Bimbo; Emilio Azcárraga, de Televisa; Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios, y Valentín Díez Morodo, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, mientras que en videoconferencia participaron Carlos Slim y Carlos Slim Domit, de Grupo Carso; Germán Larrea, de Grupo México, Alberto y Alejandro Baillères, de Grupo BAL, y Fernando Senderos, de Grupo Kuo.

Los asistentes aseguraron que el Presidente afirmó que si crece considerablemente el desempleo y baja la recaudación, estaría dispuesto a rectificar su plan económico y apostaron al diálogo.

Del Valle detalló que la comida con el Presidente “fue una buena reunión, fue un buen diálogo”; mientras que Díez Morodo precisó que se trató de una reunión programada y no de emergencia.

Herrera explica plan a diputados

El gobierno federal destinará 25 mil millones de pesos en créditos para conservar el empleo en los sectores formal e informal de la economía y mitigar así los efectos de la pandemia de Covid-19, confirmó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, durante el encuentro virtual que sostuvo ayer con diputados para analizar la situación económica del país y exponer las medidas adoptadas ante la emergencia sanitaria