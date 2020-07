DESENTUERTOS: DUARTE ‘RESUCITA’ A CORRAL

*DUARTE ‘RESUCITA’ A CORRAL

*AMLO SE COLGARÁ LA MEDALLITA, PARA ARREBATÁRSELA AL PANISTA

*SE SOBAJA EN LA CASA BLANCA

*AMAGA CORRAL CON AS BAJO LA MANGA A MARU CAMPOS

Lo que resta de la administración de Javier Corral, el tema volverá a ser César Duarte.

Duarte por aquí, Duarte por allá.

Ante una gestión opaca, con serias deficiencias, le vino como anillo al dedo al panista, el arresto del ballezano, con lo cual terminará el 2020 y despedirá el 2021, parándose el cuello como si fuera un logro del corralato dicha captura.

Quien iba a pensar que César Duarte le iba a representar al actual titular del Ejecutivo, la mejor apuesta.

Primero porque su campaña electoral se basó en la promesa de llevarlo ante la justicia y finalmente porque le oxigenará sus últimos meses de gobierno, ante un panorama que lucía devastador, debido a la crisis económica que asfixia a los chihuahuenses, los cuales viven una inseguridad terrible, como no se vivía desde hace mucho.

…………………………

Lo cierto es que la detención de Duarte, representó una señal de buena voluntad de parte de Donald Trump, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que la captura se izo precisamente mientras éste andaba en la visita.

No era la obsesión de AMLO el detener al ballezano, sin embargo era una caída inminente, la cual también era necesario acelerar, debido al uso que le va a dar Javier Corral.

De momento representa un halago también para Corral, el hecho de que AMLO haya intervenido para apresurar la detención con fines de extradición del prófugo.

Sin embargo, se prevé que tras el arresto, también tendrá AMLO tiempo para darle un manejo adecuado a la situación, para que no represente un plus a la campaña del próximo candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua.

Corral tratará de presumir lo más que pueda, pero AMLO y Morena tratarán de capitalizar también el tema, para ensalzar al ‘Peje’, aparte de que tendrán más tiempo para arrimarle piedritas al panista, para que no llegue al 2021 montando a su candidato del partido del bolillo.

…………………………

Acerca de la visita a Estados Unidos por parte de AMLO, los críticos coincidieron en que fue utilizado deliberadamente por Donald Trump, para fines de tipo electoral, ya que en este momento busca el voto latino.

Por su parte, el tabasqueño no osó molestar para nada al republicano, y por el contrario se la pasó halagándolo. No lo tocó ni con el pétalo de una rosa. No lo llamó conservador, ni fifí, ni racista, ni adversario. Tampoco neoliberal.

El mexicano León Krauze describió la situación de la siguiente manera: López Obrador conoce, como pocos políticos mexicanos, el daño profundo que ha hecho Trump a las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Sabe lo tóxico que ha sido. Hoy, con la oportunidad de exhibir las políticas “inadmisibles” de Trump, López Obrador prefirió el elogio. Le agradeció por ser cada vez “más respetuoso” con los mexicanos en los Estados Unidos. Dijo que Trump ha sido “gentil y respetuoso” con México y que no le ha impuesto nada. Todo esto es una mentira aberrante. La administración Trump ha perseguido de manera implacable a millones de inmigrantes indocumentados y ha abusado de un número similar de refugiados centroamericanos, esto último con la colaboración activa del gobierno de México.

“Los simpatizantes del presidente dirán que este cinismo es en realidad una astuta estrategia de apaciguamiento. No lo es. La subordinación nunca es diplomacia”.

…………………………

A propósito de la detención de duarte, llamó la atención que Javier Corral, mencionara en su mensaje a los chihuahuenses, el hecho de que el entonces gobernador le haya entregado de forma indebida, dinero a diversos actores políticos de la entidad, en especial a “diputados locales”.

Siempre se dijo que en los mentados expedientes x de la operación Justicia para Chihuahua, había salido a relucir que un listado de los personajes que recibieron parte del cochupo coordinado por Duarte.

Aparte del diputado que sí fue a prisión, Fernando Reyes, también se dijo que había una diputada panista que recibió las dádivas de Duarte.

Dicha persona sería Maru Campos, presunta aliada política del priista.

Sería un as bajo la manga de Corral, por si las cosas se ponían rudas al final del sexenio.

Y es que al no hacerse a un lado, o subordinarse para que Gustavo Madero sea el candidato a la gubernatura, Corral se habría molestado bastante con la alcaldesa de la capital, de tal manera que ahora estaría pensando en sacarle la tarjetita, hasta con firmas de por medio, para demostrar que la damisela sucumbió a los cantos de de la sirena tocados por Duarte.