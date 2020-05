DESENTUERTOS: LLAMAN A GOBER ‘CAPO DI TUTTI CAPI’

*LLAMAN A GOBER ‘CAPO DI TUTTI CAPI’

*CABALLO LOZOYA EN EL ‘CORRAL’ DE CORRAL

*ANDAN ENCHILADOS LOS DEPORTISTAS DEL CHAMIZAL

*LAS MOTIVACIONES DE LOS SICARIOS

La idea de que haya una reforma a fondo en la ley electoral de Chihuahua, levantará muchas voces, a favor y en contra.

En contra se pronunció por ejemplo, el magistrado (¿panista?) Luis Villegas Montes.

El hombre criticó tanto al autor tras bambalinas, Gustavo Madero, así como a su supuesto ejecutor político de toda la vida, Carlos Olson San Vicente.

Se supone que la iniciativa ya está casi lista, para que los señores diputados aprueben que en la entidad en el 2021, haya elecciones primarias y segunda vuelta.

También se le fue a la yugular a Javier Corral, pero sin decir su nombre, sólo refiriéndose a él como ‘El Padrino’ o ‘capo di tutti capi’.

En un texto de los que acostumbra, Villegas Montes consideró que la reforma tiene como objetivo desactivar a la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, que es la única que realmente podría ganar la elección del año próximo por parte del PAN.

…………………………

Y ya que hablamos de dicha reforma electoral, el que salió a defender a Javier Corral fue el alcalde Parral, Alfredo Lozoya, alias El Caballo.

Según dio a entender, dicha reforma le vendría como anillo al dedo, porque también se contemplaría que los candidatos independientes logren posiciones en el Congreso, de acuerdo a la votación.

Cual fiel aliado, El Caballo consideró que la iniciativa es buena y hasta retó a los que irían de candaditos a la gubernatura, para que si se sienten muy seguros de ganar, acepten las elecciones primarias.

…………………………

La regidora independiente Rosario Valadez se ha puesto la camiseta de los deportistas y le ha salido al toro, al menos para señalar que el proyecto del Gobierno del Estado para El Chamizal, excluye a los practicantes de ciertas disciplinas.

Aunque a través de Salvador Barragán, delegado de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, se dijo que solo quedaría fuera de los Hoyos el motocross, la verdad es que tampoco serían relegados el futbol americano y el softbol, al afectarlos con la reducción de espacios.

La regidora se convirtió en abogada de los deportistas, sin embargo poco podría hacer, ya que la que tiene el poder es la empresaria-funcionaria Alejandra de la Vega, la cual va por los espacios para Bravos, así como para el añorado Centro de Convenciones que meterá al espacio donde se ubica el motocross.

…………………………

Resulta inaudito cómo son capaces los integrantes del crimen organizado, de decidir atacar a las fuerzas del orden, por el solo hecho de atender una orden de sus jefes narcos.

Saben que irán contra gente armada y aunque pueden asesinar, también pueden ser asesinados, como ha sido el caso recientemente, que les responden.

Les entregan un arma y los mandan a dispararles a los policías, así, sin que tengan nada personal contra ellos, porque son ataques al azar. No conocen a los oficiales y no tienen idea del daño que harán a sus familias, si los matan, porque dejarán tal vez niños huérfanos, con trauma de por vida.

No se trata de una defensa contra soldados invasores, o de ataques a enemigos declarados del pueblo. No. No combaten por la Patria, sino por las drogas, por estar envueltos en un círculo del delito, al que ven como normal.

Están trastocados sus principios y hay muchos como ellos, dispuestos a morir por nada, porque la vida para ellos, es lo que significa.