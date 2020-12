Detuvieron a 6 conductores por operativos para reducir movilidad

Ciudad Juárez, Chih.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de sus dos divisiones Policía Municipal y Seguridad Vial, informa los resultados del operativo de movilidad con la finalidad de disminuir el flujo vehicular y con ello el riesgo de posibles contagios por COVID-19.

Se realizaron un total de 673 intervenciones, las cuales consisten en emitir la recomendación a los ciudadanos para no transitar si no se trata de una actividad meramente esencial y/o urgente, además de donar cubrebocas de manera gratuita a los automovilistas que no portaban alguno y gel antibacterial, así mismo se brindaron las medidas preventivas con respecto a dicha contingencia sanitaria.

Así mismo se realizó el arresto de seis conductores de alto riesgo por infracción y cuatro más que se vieron involucrados en un accidente vial, sin realizarse amonestaciones por trasladarse más de dos personas en un vehículo particular, ni a transporte público por trasladar a más del 50% de su capacidad de pasajeros, esto ante la emergencia sanitaria que se vive en la ciudad.

Además, a todos los automovilistas como a sus acompañantes se les proporcionó una copia simple del decreto emitido por el Gobierno del Estado en el cual se aborda varias recomendaciones por la pandemia que se vive en el estado.