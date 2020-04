Video: Doctora juarense adquiere coronavirus

Ciudad Juárez, Chih.- Una médico juarense narró a través de un video, sobre su padecimiento que sufre al haber adquirido el Covid-19 y se quejó de que como profesionales no se les dota del equipo necesario para prevenir los contagios.

La mujer identificada como Estefanía Ayala, usó sus redes sociales para dar a conocer su caso y alertar a sus compañeros, así como a personal de salud en general.

“Amigos por favor quédense en casa, esto no vale la pena, no vale la pena que se expongan con pacientes, que no estén bien protegidos, se siente horrible, las fiebres no bajan, cefaleas (dolor de cabeza), dolor de pecho, dolor de espalda, disnea, dolor de piernas horrible, te sientes cansado todo el tiempo, te falta el aire, te deshidratas”, expuso.

“No se expongan por favor amigos, médicos, enfermeras, personal de salud, intendencia, químicos, cuídense por favor, no vale la pena”, sostuvo.

Agregó que no es falta de vocación del personal de salud, “son la falta de insumos que no se nos proporcionan”.

Entiendan “¡Quédate en casa!”