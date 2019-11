Esperan vientos arriba de los 60 kilómetros por hora

Ciudad Juárez, Chih.- Aunque hoy se considera que habrá un día mayormente soleado, la temperatura máxima se prevé en 19 grados centígrados y la mínima en 6 grados, con viento en 29 a 48 kilómetros por hora, y ráfagas de 66 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, para el martes en la noche disminuirá el viento, pues este correrá a 20 y 23 kilómetros por hora.

El Director General de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros Barraza, dijo que se recomienda tomar precaución con las ráfagas, y con las bajas temperaturas.

Respecto al viento, dijo que es importante encender las luces de los vehículos, bajar la velocidad y dar preferencia al peatón.

También sugirió no circular cerca de anuncios espectaculares, árboles, bardas o fincas abandonadas que podrían colapsar.

Matamoros Barraza recomendó continuar pendiente de los cambios climáticos y llamar al 911 en caso de alguna emergencia.

En cuanto a las bajas temperaturas, pidió abrir una ventana entre 10 a 12 centímetros para que haya reposición de oxígeno cuando los calentones se encuentren encendidos, alejarlos de ventanas, sillones y camas para evitar incendios, y apagarlos antes de ir a dormir.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a fin de que no utilice estufas o anafres para calentar la casa, además de no tener el boiler o calentador de agua dentro de la vivienda, no vaciar el tanque de gas, y no cerrar herméticamente las ventanas y puertas, ya que esto podría provocar un incidente.

Por otra parte, dijo que anoche fueron atendidas en el albergue municipal 50 personas en situación de calle.

El Director de Protección Civil pide a los juarenses reportar al 911 a los indigentes que estén en la calle, ya que Seguridad Pública los traslada hasta el refugio temporal ubicado en la calle 20 de noviembre, frente al Monumento a Benito Juárez.