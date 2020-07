Explota motor de avión tras despegar en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih.- Un avión de la empresa AeroMéxico tuvo que regresar al aeropuerto de Ciudad Juárez, tras sufrir una explosión en uno de sus motores.

La aeronave estuvo en el aire 34 minutos, a pesar del daño.

Los pasajeros entraron en pánico, pero regresaron a tierra, sin que se reportaran personas lesionadas.

En un video que circula en redes sociales, cerca del minuto 1:11, se puede apreciar un “destello”, así como un fuerte ruido al parecer del motor izquierdo de un Boeing 737 de AeroMéxico el cual se encontraba despegando del aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez con destino a la Ciudad de México.

Tanto las autoridades cómo la empresa no han emitido algún comunicado, fuentes no oficiales aseguran que la aeronave regresó sin mayor afectación al aeropuerto de Ciudad Juárez y que no se reportaron heridos.