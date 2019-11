Hay ‘narcogobierno’ en distintas partes de México: embajador de EU

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, advirtió ayer que el crimen organizado en México tiene gobiernos paralelos en varias zonas del país y que incluso su poder continúa expandiéndose a través de todo el territorio nacional.

“Ya hemos visto en varias partes de México, hay hasta como gobierno paralelo de los narcos en ciertas partes de la República, donde parece que todo va normal, ¿verdad? La gente va a la escuela, al cine, pero no se meten con los narcos, ellos realmente tienen ese poder. Esto no puede ser. El territorio donde (los narcos) tienen ese poder continúa expandiéndose a través de la República. Es tan importante el futuro de México que si no lo combatimos ahora, esto se va a volver mucho peor”, expresó.

En el simposio Norteamérica, retos que nos unen, realizado en el Tec de Monterrey, Landau expresó además que “si lo ocurrido en Sinaloa no nos hace despertar, ¿qué es lo que vamos a esperar que pase? Esto es una amenaza que, si no se detiene, va a empeorar”.

El pasado 17 de octubre, el Cártel de Sinaloa desató balaceras y bloqueos en Culiacán por la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien finalmente tuvo que ser liberado por las fuerzas federales que ya lo habían detenido.

El embajador añadió: “Tenemos que enfrentar estos retos de seguridad, es importantísimo para el futuro de México. No puede ser que haya grupos de delincuentes que tienen el control de parte del territorio, eso es básico para la soberanía; debe ser el Ejército quien tenga el monopolio”.

Landau también admitió que un país solo no puede enfrentar el reto del crimen organizado y que el tráfico de armas y los problemas de adicción de los estadunidenses son causa de los problemas que vive México, pero aseguró que se trabaja y que se han desarticulado redes de tráfico de armas.

“Reconozco que es una vergüenza que en mi país haya tanta droga. No entiendo que se dé esto en una nación que brinda tantas oportunidades”, enfatizó el diplomático.

Landau aseguró que existen 200 casos relacionados con tráfico de armas que son investigados por Seguridad Nacional de Estados Unidos y que un arma detectada en Guadalajara arrojó la detención de 19 personas y ayudó a desarticular una red de trasiego de armamento.

“Ninguno de los países realmente puede tener éxito sin el otro”, recalcó el estadunidense al hablar de la necesidad de un trabajo conjunto México-EU en tres grandes temas fronterizos: crimen organizado, tráfico ilegal de armas y droga y migración irregular.

Al respecto, dijo que trabajen en colaboración el Servicio de Administración Tributaria, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y Aduanas y Protección Fronteriza.

Landau insistió en que busca mantener una buena relación bilateral con México porque “ninguno de nuestros países está seguro si el otro no lo está, ningún país puede afrontar el crimen organizado por sí solo. Esta es una responsabilidad que compartimos”, dijo.

También aclaró que no quiere ser un embajador que ofrezca discursos, sino durante su estadía “lograr éxito en la cooperación en materia de seguridad”.

El embajador, que llegó al país apenas en agosto, insistió que para ganar los dos países con mayor comercio, es muy importante tener un vecino próspero.

“No queremos una sociedad donde haya gente que solamente esté detrás de los muros, es muy importante el tejido social como país”, expresó el funcionario estadunidense (Milenio).