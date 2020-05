Niño recorre 30 km a caballo para tener Internet y entregar su tarea

Las ganas de estudiar llevan todos los días a Jeremías, montado en su caballo, a recorrer 30 kilómetros para llegar hasta un cerro y conectarse a Internet para entregar su tarea.

Con la llegada de la pandemia de coronavirus muchos jóvenes han tenido la necesitad de explorar nuevas formas de aprender, como el uso de Internet y las clases virtuales.

Lamentablemente México, y varios países de Latinoamérica, cuentan con un gran rezago tecnológico y el Internet no llega a todos rincones, y de hacerlo, no es buena calidad o es muy caro y las personas no siempre pueden pagarlo.

En redes sociales fue difundida la historia de un niño pequeño que diariamente tiene que subirse a su caballo para llegar a lo más alto de un cerro, esta es la única forma con la que puede conectarse a Internet para entregar su tarea.

Te hablamos de Jeremías González Ordienco, originario de un pequeño pueblo de Argentina y cuya historia se volvió viral desde hace unos días en varias partes del mundo.

Todos los días Jeremías sube al cerro acompañado de su papá o su mamá para pasar unos minutos conectado a Internet y entregar su tarea.

Incluso, graba videos de sus ‘clases’ de educación física y música.

Medios locales indican que el pequeño tiene que cabalgar 30 kilómetros para poder cumplir con sus deberes.

En redes sociales fueron difundidos varios videos donde el pequeño saluda a sus compañeros.

La historia de Jeremías se volvió viral y sorprendió mucho la increíble fuerza que tiene para estudiar y superarse, sin importar la pandemia.

Quizá Jeremías tiene mucho que enseñar a niños y jóvenes que, teniendo las herramientas necesarias para estudiar, deciden perder el tiempo en redes sociales.