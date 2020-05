Raro síndrome asociado al coronavirus ataca a niños; hay 64 enfermos

Autoridades de Estados Unidos aseguran que los síntomas de esta misteriosa enfermedad son parecidos al síndrome de shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki.

a cifra de niños hospitalizados en Nueva York por una enfermedad misteriosa asociada con el COVID-19 ascendió a 64, informaron los funcionarios de salud este miércoles.

La víspera, el estado advirtió sobre una enfermedad llamada hasta el momento Síndrome Pediátrico de Inflamación Multisistema, que había ocasionado, hasta entonces, la hospitalización de 15 menores de edad, quienes también dieron positivo al COVID-19.

Los primeros pacientes en Nueva York fueron internados entre el 17 de abril y el 1 de mayo. El síndrome se detectó por primera vez en Europa en abril, en Reino Unido, España y Bélgica. Aún no se conoce mucho sobre el padecimiento, por lo cual es considerado misterioso.

La enfermedad ha surgido entre niños dentro y alrededor de la ciudad de Nueva York y otros lugares de Estados Unidos en las últimas semanas, informó The New York Times. Asimismo, no se ha reportado el fallecimiento de ningún niño y muchos han respondido bien al tratamiento.

De acuerdo con las autoridades, los síntomas son similares a los asociados con el síndrome de shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki, la cual ocasiona inflamación de vasos sanguíneos, fiebre, dolor en el abdomen y erupciones.

En la actualización de este miércoles, los funcionarios dijeron que la mayoría de los 64 niños con el síndrome dieron positivo al coronavirus o a los anticuerpos contra el virus.